Голос зайчонка из телевизора остается неизменным на протяжении полувека

Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева позирует со Степашкой, которого она озвучивает уже 50 лет / Фото: Личный архив Натальи Голубенцевой

Один из известных символов года — заяц Степашка, герой программы «Спокойной ночи, малыши!». Уже 50 лет его озвучивает заслуженная артистка России Наталья Голубенцева. Актриса рассказала «Вечерней Москве», как работа стала делом всей жизни.

— Кто был вашим первым героем, которого вы озвучили?

— Сначала я озвучивала мальчика Ерошку. Затем мои герои менялись: слоненок, щенок, а потом — и Степашка. Он появился в программе «Спокойной ночи, малыши!» в 1972 году. И с самого первого дня на экране его озвучиваю я. Однажды режиссер мне говорит: «Чего сидишь? Бери куклу — иди работай!» Так я и познакомилась с профессией кукловода. Незаметно наш зайчонок прижился, и мы неразлучны с ним вот уже 50 лет.

— За это время характер Степашки изменился? И не хотелось ли вам заняться озвучиванием другого персонажа?

— Я люблю озвучивать разных персонажей. Поэтому иногда подменяла других артистов — и Хрюшу озвучивала, и Каркушу, и Мишутку, когда нужно. Но Степашка всегда был со мной. Он милый и хороший, одна радость его играть. Конечно, за эти годы какие-то черты выступали в нем ярче, какие-то уходили на второй план. Уверена, что интонации и поведение я заимствовала у своего брата и сестры, пока они подрастали, потом копировала у сына, а сейчас ловлю себя на мысли, что повторяю интонации за своей внучкой.

— А как вы планируете отмечать Новый год?

— Скорее всего, дома. В праздничные дни у нас есть своя традиция — мы ставим домашний спектакль. Участвует вся семья, а это 25 человек! Традиции уже более 20 лет. Хотя у меня есть фотография 1910 года, когда мой папа организовал первый семейный спектакль в китайском стиле. Мы ставим и «Золушку», и «Пигмалиона», и «Царевну-лягушку», и восточные сказки, и много других пьес. У каждого есть своя роль. После спектакля — обязательно угощения, подарки для детей, Дед Мороз и Снегурочка. Каждый год мы с нетерпением ждем этой встречи!