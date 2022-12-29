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Приметы и советы

Голос зайчонка из телевизора остается неизменным на протяжении полувека

Анна Темнышова
Общество
Голос зайчонка из телевизора остается неизменным на протяжении полувека
Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева позирует со Степашкой, которого она озвучивает уже 50 лет / Фото: Личный архив Натальи Голубенцевой

Один из известных символов года — заяц Степашка, герой программы «Спокойной ночи, малыши!». Уже 50 лет его озвучивает заслуженная артистка России Наталья Голубенцева. Актриса рассказала «Вечерней Москве», как работа стала делом всей жизни.

— Кто был вашим первым героем, которого вы озвучили?

— Сначала я озвучивала мальчика Ерошку. Затем мои герои менялись: слоненок, щенок, а потом — и Степашка. Он появился в программе «Спокойной ночи, малыши!» в 1972 году. И с самого первого дня на экране его озвучиваю я. Однажды режиссер мне говорит: «Чего сидишь? Бери куклу — иди работай!» Так я и познакомилась с профессией кукловода. Незаметно наш зайчонок прижился, и мы неразлучны с ним вот уже 50 лет.

— За это время характер Степашки изменился? И не хотелось ли вам заняться озвучиванием другого персонажа?

— Я люблю озвучивать разных персонажей. Поэтому иногда подменяла других артистов — и Хрюшу озвучивала, и Каркушу, и Мишутку, когда нужно. Но Степашка всегда был со мной. Он милый и хороший, одна радость его играть. Конечно, за эти годы какие-то черты выступали в нем ярче, какие-то уходили на второй план. Уверена, что интонации и поведение я заимствовала у своего брата и сестры, пока они подрастали, потом копировала у сына, а сейчас ловлю себя на мысли, что повторяю интонации за своей внучкой.

— А как вы планируете отмечать Новый год?

— Скорее всего, дома. В праздничные дни у нас есть своя традиция — мы ставим домашний спектакль. Участвует вся семья, а это 25 человек! Традиции уже более 20 лет. Хотя у меня есть фотография 1910 года, когда мой папа организовал первый семейный спектакль в китайском стиле. Мы ставим и «Золушку», и «Пигмалиона», и «Царевну-лягушку», и восточные сказки, и много других пьес. У каждого есть своя роль. После спектакля — обязательно угощения, подарки для детей, Дед Мороз и Снегурочка. Каждый год мы с нетерпением ждем этой встречи!

Работа Интервью История «Спокойной ночи, малыши»
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