Прекрасная случайность

Кадр из фильма «Морозко» / 1964 год

В 1964 году на экраны вышел фильм-сказка «Морозко» режиссера Александра Роу. Роль Настеньки в нем сыграла актриса Наталья Седых. Она рассказала «Вечерней Москве», как снимали фильм и как она отметит Новый год.

— Наталья Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, как начинается волшебство?

— Как и все прекрасное — случайно. В фильм «Морозко» я именно так и попала. Александр Артурович Роу решил, что Настеньку должна играть именно я, увидев меня по телевизору. Правда, мне тогда было всего 15 лет, поэтому преподаватели в балетной школе при Большом театре были очень недовольны тем, что я снимаюсь. Пришлось пообещать, что я не буду получать травмы и набирать вес.

— Но вы не жалеете о том, что согласились на эту роль?

— Нет! Сначала я думала, что ничего, кроме известности, за которой я тогда и не гналась, она не дала. Но потом поняла, что во время съемок и после них получила не только актерский опыт, но и жизненный.

— Некоторые сцены картины снимались зимой, в Мурманской области. Вы так же мерзли, как и ваша Настенька?

— Конечно, мерзла. Но в юном возрасте мы совсем не думаем о том, что нам надо суставчики держать в тепле. Я снималась в тонком пальтишке. Но рядом всегда стоял теплый автобус, куда можно было забежать и погреться. Да и у мамы, которая была рядом, в термосе всегда был горячий кофе.

— У вашей героини в конце фильма на свадьбе устроили пир на весь мир. Стол ломился от яств. Но вам самой, как актрисе балета, наверное, приходилось себя ограничивать в еде? Даже на Новый год не позволяете себе что-то вкусненькое или вредное?

— Еда для меня не самое главное в жизни. У нас в семье даже никогда не было ничего похожего на культ пищи. Наоборот, родители всегда старались, чтобы в доме не было запаха еды, травмирующего меня. Но вот один раз, на Новый год, я позволяю себе все что захочу! Хоть есть ложкой крем с торта.

— Как сейчас предпочитаете отмечать праздник?

— Обычно я люблю отмечать праздник в кругу друзей. Но в этом году может образоваться новая прекрасная традиция — уже второй раз ко мне приедет на праздник моя семья: сын, его жена и крошечная внучка. В прошлом году все прошло тепло, уютно, весело. Посидели, посмотрели телевизор. Правда — без звука.

— А не хотелось ли вам, чтобы внучка смотрела на экране, уже со звуком, новые сказки? Как думаете, может, нашим режиссерам стоит вернуться к съемкам детских фильмов и выпускать их как можно чаще?

— Думаю, стоит. Но сейчас это, по-моему, невозможно. Если говорить о таких наших великих сказочниках, как режиссеры Александр Роу и Александр Птушко, то они снимали только фильмысказки. И у них за годы работы был накоплен колоссальный багаж знаний. А когда современные режиссеры снимают сегодня сериал, завтра — детектив, послезавтра — комедию, то ничего хорошего из этого не выйдет. Опыта не хватит.

— Режиссеры, которые снимают наши сказки, обязательно должны быть русскими?

— Не думаю. Любопытно, что у такого сказочника, как Роу, вообще нет русской крови. По папе он ирландец, по маме — грек. Я была на родине его отца и увидела реку, крутой берег, березки... Именно такой вид был и в «Морозко». У Александра Артуровича была такая любовь ко всему русскому, что даже прихожая в квартире была расписана березками!

ДОСЬЕ

Наталья Евгеньевна Седых родилась 10 июля 1948 года в Москве. Занималась фигурным катанием. Окончила Московское хореографическое училище. Выступала на сцене Большого театра вместе с Майей Плисецкой и Марисом Лиепой. Служила в театре «У Никитских ворот». Снялась в фильмах «Морозко», «Огонь, вода и... медные трубы», «Любовь к трем апельсинам», «Трень-брень».