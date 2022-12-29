Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прекрасная случайность

Дмитрий Толкачев

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Прекрасная случайность
Кадр из фильма «Морозко» / 1964 год

В 1964 году на экраны вышел фильм-сказка «Морозко» режиссера Александра Роу. Роль Настеньки в нем сыграла актриса Наталья Седых. Она рассказала «Вечерней Москве», как снимали фильм и как она отметит Новый год.

— Наталья Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, как начинается волшебство?

— Как и все прекрасное — случайно. В фильм «Морозко» я именно так и попала. Александр Артурович Роу решил, что Настеньку должна играть именно я, увидев меня по телевизору. Правда, мне тогда было всего 15 лет, поэтому преподаватели в балетной школе при Большом театре были очень недовольны тем, что я снимаюсь. Пришлось пообещать, что я не буду получать травмы и набирать вес.

— Но вы не жалеете о том, что согласились на эту роль?

— Нет! Сначала я думала, что ничего, кроме известности, за которой я тогда и не гналась, она не дала. Но потом поняла, что во время съемок и после них получила не только актерский опыт, но и жизненный.

— Некоторые сцены картины снимались зимой, в Мурманской области. Вы так же мерзли, как и ваша Настенька?

— Конечно, мерзла. Но в юном возрасте мы совсем не думаем о том, что нам надо суставчики держать в тепле. Я снималась в тонком пальтишке. Но рядом всегда стоял теплый автобус, куда можно было забежать и погреться. Да и у мамы, которая была рядом, в термосе всегда был горячий кофе.

— У вашей героини в конце фильма на свадьбе устроили пир на весь мир. Стол ломился от яств. Но вам самой, как актрисе балета, наверное, приходилось себя ограничивать в еде? Даже на Новый год не позволяете себе что-то вкусненькое или вредное?

— Еда для меня не самое главное в жизни. У нас в семье даже никогда не было ничего похожего на культ пищи. Наоборот, родители всегда старались, чтобы в доме не было запаха еды, травмирующего меня. Но вот один раз, на Новый год, я позволяю себе все что захочу! Хоть есть ложкой крем с торта.

— Как сейчас предпочитаете отмечать праздник?

— Обычно я люблю отмечать праздник в кругу друзей. Но в этом году может образоваться новая прекрасная традиция — уже второй раз ко мне приедет на праздник моя семья: сын, его жена и крошечная внучка. В прошлом году все прошло тепло, уютно, весело. Посидели, посмотрели телевизор. Правда — без звука.

— А не хотелось ли вам, чтобы внучка смотрела на экране, уже со звуком, новые сказки? Как думаете, может, нашим режиссерам стоит вернуться к съемкам детских фильмов и выпускать их как можно чаще?

— Думаю, стоит. Но сейчас это, по-моему, невозможно. Если говорить о таких наших великих сказочниках, как режиссеры Александр Роу и Александр Птушко, то они снимали только фильмысказки. И у них за годы работы был накоплен колоссальный багаж знаний. А когда современные режиссеры снимают сегодня сериал, завтра — детектив, послезавтра — комедию, то ничего хорошего из этого не выйдет. Опыта не хватит.

— Режиссеры, которые снимают наши сказки, обязательно должны быть русскими?

— Не думаю. Любопытно, что у такого сказочника, как Роу, вообще нет русской крови. По папе он ирландец, по маме — грек. Я была на родине его отца и увидела реку, крутой берег, березки... Именно такой вид был и в «Морозко». У Александра Артуровича была такая любовь ко всему русскому, что даже прихожая в квартире была расписана березками!

ДОСЬЕ

Наталья Евгеньевна Седых родилась 10 июля 1948 года в Москве. Занималась фигурным катанием. Окончила Московское хореографическое училище. Выступала на сцене Большого театра вместе с Майей Плисецкой и Марисом Лиепой. Служила в театре «У Никитских ворот». Снялась в фильмах «Морозко», «Огонь, вода и... медные трубы», «Любовь к трем апельсинам», «Трень-брень».

Культура Кино Интервью История Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте