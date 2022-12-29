Я сама сюда дошла. Мамы встали на лыжи в Простоквашине

Участница лыжного забега «Я сама сюда дошла» в деревне Простоквашино Татьяна Зорина готовится к старту / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В деревне Простоквашино Нижегородской области состоялся первый в России женский лыжный забег «Я сама сюда дошла». Его посвятили 85-летию со дня рождения писателя Эдуарда Успенского, автора историй про Простоквашино. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с участницами.

На часах 08:00. Проснулась ли деревня Простоквашино? Сказать сложно. Тихо, вокруг ни души. Жилых домов здесь всего пять. На фасаде самого большого красуется надпись: «Дом свободен, живите кто хотите!» Но это объявление только для антуража. На самом деле здесь живет Почтальон Печкин. У него даже прописка в паспорте — в Простоквашине. Но имя в документе другое — Олег Голубев.

Он раскидывает по дворику ранее собранный в кучу снег, чтобы прикрыть проталины, которые образовались от внезапного декабрьского дождя. Лыжную трассу, к счастью, не размыло. Она довольно большая: четыре километра в длину, шесть — в ширину.

— С лета ее готовили, — говорит Олег. — Мы ее с нуля сделали. Тут был лесок с засохшими деревьями. Их вырубили, расчистили территорию.

Спустя пару часов у дома Печкина выстроились полсотни женщин — участниц лыжного забега из разных районов Нижегородской области и соседних регионов. С каждой из них приехала группа поддержки: родители, мужья, дети. На сцене стоит главный приз — телевизор.

— В Простоквашине сказочная энергетика, — говорит четырнадцатилетняя Злата Малышева. — Мы всей семьей любим книги Эдуарда Успенского и мультфильмы по ним.

Рядом со Златой — ее мама Марина Малышева. Она примеряет на себя роль любимой героини мультфильма — мамы, которая дошла на лыжах.

Готовится к забегу и жительница Нижнего Новгорода Татьяна Зорина.

— Я родом из поселка Тонкино, и мне приятно, что наш район развивается, не упускаю возможности участвовать во всех мероприятиях, — рассказывает Татьяна.

Участницы выстраиваются у начала лыжной трассы и по сигналу стартуют. Первой финишную черту пересекает жительница города Шахунья Нижегородской области Ольга Бурачкова. Ее рекорд — 11 минут и 40 секунд.

— Я на лыжах катаюсь со школы, а еще готовилась специально к забегу, — говорит Ольга. — Я врач-кардиолог и всем рекомендую кататься на лыжах. В этом занятии задействованы все группы мышц.

Первый в России лыжный женский забег реализовали благодаря Фонду президентских грантов. Проект создали Олег Голубев и его сестра, директор АНО «Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области» Ольга Волычева.

— Мы родом из поселка Тонкино. В детстве мы часто ездили мимо Простоквашина. Видели, что люди часто фотографировались с дорожным знаком, обозначающим начало поселения. И мы не могли понять почему. Думали, что в России много деревень с таким названием. А оказалось, что наша — единственная. Мы купили здесь дома и начали развивать это место, — говорит Ольга.

После забега всех гостей накормили супом и фирменным блюдом — неправильными бутербродами, которые, по заветам кота Матроскина, нужно есть колбасой на язык.

После обеда можно погреться у костра в брезентовом «фигваме». Или погулять по «Тропе бобра». Здесь видны плотины, можно встретить выдр, зайцев, лис. В деревне установили и скульптуры мультгероев. Для детей Печкин проводит мастер-классы, например по мыловарению. А в его доме висят десятки картин. Но не тех, что дырки на обоях загораживают. Рисунки присылают дети со всей страны. Одни бывали здесь, другие пишут письма в сказочную деревню.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Деревня Простоквашино находится в Тонкинском районе Нижегородской области. Поселение основано в 1814 году. Но как туристический бренд Простоквашино только развивается, поэтому инфраструктуры там почти нет. Попасть в деревню из Москвы можно несколькими способами. Самый удобный — прямой рейс на поезде Москва — Шахунья. Время в пути около 10 часов. От вокзала до деревни остается около 40 километров. Можно заказать местное такси: довезут за полчаса. Стоит поездка около тысячи рублей.

В новогодние праздники для гостей запускают туристическую электричку из Нижнего Новгорода до райцентра Тонкино, а оттуда на автобусе отвозят в Простоквашино. Принимают гостей индивидуально и группами круглый год. Летом 2023 года в Простоквашине пройдет «забег» по спортивной ходьбе. А к 2024 году там планируют открыть студию мультипликации. Мест для ночевки в Простоквашине нет, но организаторы помогут подобрать базы отдыха в соседних поселениях.