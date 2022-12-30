Время единения: самые важные события, которые произошли в России за 2022 год

(Слева направо): главы Херсонщины и Запорожья Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, президент РФ Владимир Путин, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник после подписания договора о вхождении новых регионов в состав России / Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Угрозы, которые принес нам уходящий год, еще больше сплотили и консолидировали граждан нашей страны. Вспомним самые важные события, которые произошли за этот непростой 2022 год.

Zа наших!

Несомненно, главное событие этого года для всей страны — начало специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса. О ее начале с обращением к нации президент России Владимир Путин выступил 24 февраля, сославшись на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

— В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции, — заявил президент.

Укрупнение государства

Еще одним важнейшим по значимости событием уходящего 2022 года стало вхождение в состав России четырех новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении этих территорий в состав страны 5 октября.

— Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, — отметил Владимир Путин. — Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать промпредприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования.

Сразу же после этого события на новых территориях началась масштабная стройка. Находящимся в зоне вооруженного конфликта людям пришли на помощь другие регионы страны.

Частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию в стране.

— Речь идет именно о частичной мобилизации, — сказал президент. — То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящее время состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о завершении в стране частичной мобилизации.

— Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено, — заявил глава Минобороны РФ.

Несмотря на некоторые сложности мобилизационной кампании, в Москве она прошла в плановом режиме, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом, заверил глава столицы, никакой привилегированности у Москвы и ее жителей на фоне всей страны нет — пропорция мобилизованных у столицы такая же, как у других регионов.

Начиная с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, количество россиян, выезжающих за границу, резко увеличилось. Больше всего граждан выехало в Казахстан, Грузию, Армению и Финляндию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не раз подчеркивал, что эти россияне в будущем пожалеют об отъезде, «но будет поздно».

Отмена ограничений

Летом окончательно завершились два непростых для страны года пандемии. С 1 июля 2022 года Роспотребнадзор окончательно снял все еще остававшиеся коронавирусные ограничения. Больше нигде в стране не действует масочный режим.

Однако в конце осени и в начале зимы на россиян обрушилась другая сезонная напасть — рост числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Но уже к концу декабря, по данным Роспотребнадзора, например, в многомиллионной Москве интенсивность эпидемпроцесса снижается во всех возрастных группах.

Экономическая безопасность

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и Западной Европы, с которым еще не сталкивалась ни одна страна в мире, особого вреда России они не нанесли, а даже частично укрепили экономику. Об этом рассказал глава государства 22 декабря. Владимир Путин отметил, что идеальных ситуаций никогда не бывает, но Россия, по его словам, этот год прошла уверенно.

— У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год, — сказал он.

Путин заметил, что никакой разрухи и катастрофы, которые предрекались при введении санкций, не произошло. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих ведущих странах мира.

Замещение импорта

После введения антироссийских санкций из страны начали уходить зарубежные компании. Однако многие товары по-прежнему поставляются на российский рынок благодаря схеме, которая называется «параллельным импортом» и позволяет завозить их без разрешения правообладателя. Однако через некоторое время волна громких уходов зарубежных брендов из России начала замедляться.

Основной причиной остаться и не уходить для некоторых компаний стало то, что их пустующие ниши тут же заняли российские предприятия. Характерным примером такого импортозамещения стало приобретение московским правительством автозавода компании Renault. На площадке предприятия был запущен выпуск отечественных авто под возрожденным брендом «Москвич».

ЦИФРЫ

62 процента россиян, участвовавших в опросе ВЦИОМа, назвали главным событием 2022 года СВО. По 9 процентов голосов набрали победа над ковидом и частичная мобилизация. Еще 6 процентов респондентов считают главным событием включение новых регионов в состав России. Другие варианты выбрали 14 процентов соотечественников.

КСТАТИ

Не обошелся год и без крупных чрезвычайных происшествий: взрыва на Крымском мосту, восстановление которого сейчас идет по уникальным российским технологиям, падения военного самолета во двор жилого дома в Ейске, взрывов газа в многоквартирных домах в Нижневартовске и на Сахалине, крупных лесных пожаров в Рязанской области, смог от которых дошел до Москвы. Но, несмотря на все это, а также на санкционное давление, в этом году в России не прекращалась конгрессно-выставочная деятельность, успешно прошли два крупных мероприятия: Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. В Единый день голосования состоялись и традиционные губернаторские выборы, а на Дальнем Востоке открылись долгожданные соединяющие Россию и Китай мосты через реку Амур.