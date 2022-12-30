Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Знаете ли вы: как звучит шелковица

Ольга Орищина

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Знаете ли вы: как звучит шелковица
Фото: Public Domain

Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Славяне считали, что этот элемент декора не просто украшал дом, но и защищал его от проникновения нечистой силы. Что это за украшение?

— Речь идет о наличниках. В народной культуре они играли роль оберега. До середины XVII века в России их украшали кругами и ромбами — солнечными символами, восходящими к дохристианским временам. Наличники выполнялись в разных техниках, единственным правилом была осевая симметрия: левая сторона зеркалила правую. Все части наличника соответствовали сторонам света и временам года, поэтому символ земли и плодородия не мог располагаться вверху, где главенствовал солнечный знак. Узоры в разных регионах могли различаться. Так, в Ярославской, Ивановской, Московской, Ростовской областях изображали драконов, которые тоже считались оберегами.

— Выступление бахши́ — народного певца и исполнителя фольклора у тюркских народов Средней Азии — часто сопровождается игрой на двухструнном щипковом инструменте. Каком?

— Это дутар, среднеазиатский аналог лютни. Он широко известен в Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане. Деку (лицевую часть корпуса инструмента, на нее натянуты струны) делают из тутового дерева. А тонкий и нежный тембр дутара варьируется в зависимости от места, где росла шелковица: в горах, садах или у реки.

Культура Народы Москвы История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте