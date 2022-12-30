Знаете ли вы: как звучит шелковица

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Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Славяне считали, что этот элемент декора не просто украшал дом, но и защищал его от проникновения нечистой силы. Что это за украшение?

— Речь идет о наличниках. В народной культуре они играли роль оберега. До середины XVII века в России их украшали кругами и ромбами — солнечными символами, восходящими к дохристианским временам. Наличники выполнялись в разных техниках, единственным правилом была осевая симметрия: левая сторона зеркалила правую. Все части наличника соответствовали сторонам света и временам года, поэтому символ земли и плодородия не мог располагаться вверху, где главенствовал солнечный знак. Узоры в разных регионах могли различаться. Так, в Ярославской, Ивановской, Московской, Ростовской областях изображали драконов, которые тоже считались оберегами.

— Выступление бахши́ — народного певца и исполнителя фольклора у тюркских народов Средней Азии — часто сопровождается игрой на двухструнном щипковом инструменте. Каком?

— Это дутар, среднеазиатский аналог лютни. Он широко известен в Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане. Деку (лицевую часть корпуса инструмента, на нее натянуты струны) делают из тутового дерева. А тонкий и нежный тембр дутара варьируется в зависимости от места, где росла шелковица: в горах, садах или у реки.