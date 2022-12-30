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Приметы и советы

Знаете ли вы: блюдо из сказки

Ольга Орищина

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Знаете ли вы: блюдо из сказки
Фото: Pixabay

Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Одно из морей, которое омывает российские берега, эстонцы называли Западным, немцы и шведы — Восточным, а «Повесть временных лет» — Варяжским. Как мы называем его сейчас?

— Варяжским до XVIII столетия в России называли Балтику. Название происходило от русского собирательного наименования всех скандинавских народов — «варяги», представители которых добирались до российских берегов именно по этому морю. Отсюда и название древнего торгового морского пути «из варяг в греки», то есть от Балтийского (Варяжского) моря до Черного.

— В сказке Пушкина «О попе и работнике его Балде» Балда говорит: «Есть же мне давай вареную полбу». Из какого злака готовили это блюдо и является ли оно традиционным для русской кухни?

— Речь идет не о каком-то растении, вышедшем из употребления, а о пшенице, отличающейся особым типом зерна с высоким содержанием белка. Сегодня о незаменимых свойствах полбы вспомнили вновь. Считать полбу традиционным блюдом именно русской кухни — ошибка. Эта культура известна человечеству с эпохи неолита и происходит, предположительно, из Средиземноморья. Ее культивировали в Шумере, Вавилонии, Египте, о ней писали Гомер и Геродот. В России полба была хорошо известна в Поволжье и на Кавказе.

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