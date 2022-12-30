Знаете ли вы: где пели про Коляду

Фото: shutterstock

Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Это блюдо еврейской кухни обычно подают на новогодний стол. В переносном смысле это слово употребляют в значении «то, что надо», «самое лучшее».

Блюдо называется «цимес», что переводится с идиша как «к еде», то есть подразумевает некую закуску. Существует множество рецептов его приготовления, но во всех из них обязательны морковь и мед. Нарезанные поперек кольца моркови ассоциировались в фольклоре с золотыми монетами, поэтому цимес стал считаться символом благосостояния и ритуальным блюдом на Рош-ха-Шана (Новый год по еврейскому календарю). Возможно, этот символический смысл и привел к появлению нового значения слова.

— Как называются праздничные обрядовые песни славян, исполняемые в святочный период — между Рождеством и Крещением?

— Речь идет о колядках — ритуальных рождественских песнях, которые исполнялись при обходах по домам ряженых. В дохристианcкий период колядки были «посевными». Коляда, по мнению ряда исследователей, — имя одной из богинь плодородия. А по имени божества, повторяемого в припеве, все языческие колядки можно классифицировать по географическому признаку: Коляда — Курская область, Виноградие — Архангельская область и Русский Север, Таусень — Рязань и т.д. Обычай колядовать на Рождество появился после Крещения Руси.