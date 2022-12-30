Знаете ли вы: карьерный свист

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Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Чтобы пройти конкурс на эту исконно русскую профессию, нужно было уметь громко и заливисто свистеть. Ее название происходит от древнего тюркского слова jam. О чем речь?

— Речь о ямщиках. Слово «ямщик» вошло в употребление в XIV веке. Профессия была связана с перевозкой пассажиров или груза на почтовых лошадях. Тюркский корень слова — jam («ям») — означал «почтовая станция» или «почтовая лошадь». В начале XVI века был образован Ямской приказ, и ямщиком стали называть госслужащего, собиравшего налоги за дорожные перевозки и отвечавшего за доставку корреспонденции.

— Какой подмосковный храм начала XVIII века, построенный в европейском стиле, несмотря на удаленность от столицы, в разное время посетили два великих императора России?

— Речь идет о храме Знамения Пресвятой Богородицы в поселке Дубровицы, на окраине Подольска. Он относится к редкому стилю голицынское барокко. На церемонии открытия и освящения храма в 1704 году присутствовал сам Петр I с сыном. А в 1787-м усадьбу Дубровицы, которой владел князь Потемкин, проездом посетила Екатерина II. Императрица была поражена красотой Знаменского храма. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.