Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Знаете ли вы: карьерный свист

Ольга Орищина

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Знаете ли вы: карьерный свист
Фото: Pablic domain

Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Чтобы пройти конкурс на эту исконно русскую профессию, нужно было уметь громко и заливисто свистеть. Ее название происходит от древнего тюркского слова jam. О чем речь?

— Речь о ямщиках. Слово «ямщик» вошло в употребление в XIV веке. Профессия была связана с перевозкой пассажиров или груза на почтовых лошадях. Тюркский корень слова — jam («ям») — означал «почтовая станция» или «почтовая лошадь». В начале XVI века был образован Ямской приказ, и ямщиком стали называть госслужащего, собиравшего налоги за дорожные перевозки и отвечавшего за доставку корреспонденции.

— Какой подмосковный храм начала XVIII века, построенный в европейском стиле, несмотря на удаленность от столицы, в разное время посетили два великих императора России?

— Речь идет о храме Знамения Пресвятой Богородицы в поселке Дубровицы, на окраине Подольска. Он относится к редкому стилю голицынское барокко. На церемонии открытия и освящения храма в 1704 году присутствовал сам Петр I с сыном. А в 1787-м усадьбу Дубровицы, которой владел князь Потемкин, проездом посетила Екатерина II. Императрица была поражена красотой Знаменского храма. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

Культура Народы Москвы История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте