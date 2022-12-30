Знаете ли вы: станцевали на рекорд

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— У марийцев популярен народный танец «Кандыра». Исполняя его под звуки барабана и волынки (шувыра), пары танцоров образуют цепочку. Как переводится название танца?

— В переводе с марийского оно означает «веревочка». Традиция исполнения танца у этого народа веками передается из поколения в поколение. Исполняя его, две линии танцоров словно плетут веревку вокруг средней линии — отсюда и название. У марийцев есть поверье, что исполнение этого танца заряжает людей доброй энергией, создает чувство единения. Кандыру танцуют, как правило, на больших народных праздниках. Число участников в ней не ограничено. В 2013 году в Башкирии, например, веревочка танцующих растянулась на 2300 метров, что было зафиксировано сначала в российской Книге рекордов и достижений, а затем и в Книге рекордов Гиннесса.

— Каждый год в конце промыслового сезона береговые чукчи устраивали праздник в честь животного, на которого традиционно охотились. Какого?

— Речь идет о Празднике кита, который проводится обычно поздней осенью, в конце сезона охоты и заготовки мяса на зиму. Обряд охоты подчинен ритуалу, который не меняется веками. Китовое мясо традиционно составляло основу рациона береговых чукчей.