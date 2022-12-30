Знаете ли вы: фастфуд из прошлого

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Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Одна из разновидностей традиционных русских печеных пирожков из несдобного дрожжевого теста в форме лодочки, с отверстием сверху была любимым московским «фастфудом» до начала прошлого века. Как называется такой пирожок?

— Название у него вполне говорящее — «расстегай»: по форме он открытый, как бы «расстегнутый». Широкое распространение эта выпечка получила в первой трети XIX века, была особенно популярна в московских трактирах и ресторанах. Фактически блюдо возникло, как и итальянская пицца: начинкой служили остатки еды от обедов и ужинов. Подавали расстегаи обычно к супам. Например, пирог с рыбой — к ухе, с мясом и грибами — к бульонам. Перед едой в открытую середину расстегая наливали бульон.

— Название традиционного эвенского праздника «Нургэнэк» переводится как «большой праздник танца». А когда эвены его отмечают?

— Нургэнэк отмечается в день летнего солнцестояния — с 21 на 22 июня. Ровно в полночь под звуки бубна проводится обряд встречи Нового Солнца и Нового года: все участники берутся за руки, образуя круг, который символизирует солнце. Традиционно праздник был периодом, когда кочевники могли собраться вместе и позволить себе немного отдохнуть после зимовки.