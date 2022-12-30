Знаете ли вы: прославили мастера

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Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Это дагестанское село известно на весь мир резными серебряными изделиями, которые местные мастера изготовляют с незапамятных времен. Как называется это село?

— Название даргинского селения Кубачи в Дахадаевском районе стало широко известно благодаря знаменитому «кубачинскому серебру». Это один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. В советское время в поселке работал Кубачинский художественный комбинат, изделия которого охотно приобретали на сувениры иностранцы. После распада СССР комбинат был закрыт, но кубачинские мастера продолжают создавать свои шедевры и передавать секрет особенной обработки серебра из поколения в поколение.

— Эту разновидность вышитого вручную настенного ковра изготавливали узбеки, таджики, туркмены, персы, азербайджанцы и другие народы Средней Азии и Ближнего Востока. Как называется этот вид изделий?

— Это сюзане, что в переводе с таджикского означает «вышитое иглой». Самые крупные изделия достигали 2–3 метров в длину и 2 метров в ширину. Делали их, как правило, к торжественным событиям в семье. Первое упоминание о появлении сюзане в Москве эксперты относят к XVIII веку.