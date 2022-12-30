Кто из известных политиков, актеров и музыкантов ушел из жизни в 2022 году

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Печальный список людей, которых забрал уходящий год, внушителен. Давайте вспомним хотя бы некоторых из тех, кого больше нет с нами.

Владимир Жириновский (75 лет)

Владимир Жириновский / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Он всегда знал больше, чем это было возможно. Настоящий политик, чей уход мы еще не до конца осознали. Виной тому его эпатажность, но за это и любили!

Леонид Куравлев (85 лет)

Леонид Куравлев / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Один из самых заметных характерных актеров отечественного кинематографа был востребован необыкновенно: у Куравлева более 200 работ. Эх... Прощай, Афоня!

Евгения Брик (40 лет)

Евгения Брик / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Яркая и неповторимая — сгорела быстро, как настоящая звезда... Остались десятки ролей, маленькая дочь Зоя и безутешный муж Валерий Тодоровский.

Леонид Шварцман (101 год)

Леонид Шварцман / Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наверное, он был понастоящему счастлив: всю свою долгую жизнь занимался только любимым делом — рисовал мультфильмы. Без него не было бы ни старухи Шапокляк, ни Чебурашки — таких, какими мы их знаем.

Михаил Горбачев (91 год)

Михаил Горбачев / Фото: Валентин Кузьмин, Дмитрий Соколов / ТАСС

Единственный в истории президент СССР, последний генсек ЦК КПСС и нобелевский лауреат.

Олег Попцов (88 лет)

Олег Попцов / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тогда таких слов не знали, но в СССР Попцов был успешным медиаменеджером: при нем журнал «Сельская молодежь» сталь популярным, а тираж вырос в пять раз, до полутора миллионов! В постсоветское время делал карьеру на телевидении.

Александра Яковлева (64 года)

Александра Яковлева / Кадр из фильма «Чародеи»

Никто и представить не мог, что Тамара из «Экипажа» и Аленушка из «Чародеев» станет железнодорожным чиновником, общественником и политиком — она не боялась менять свою жизнь... Жаль лишь, что эта жизнь оказалась такой короткой.

Виктор Мережко (84 года)

Виктор Мережко / Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Кажется, Мережко — собирательный образ настоящего кинодеятеля: и актер, и режиссер, и сценарист, и драматург... погружение в профессию было полным.

Леонид Сергеев (69 лет)

Леонид Сергеев / Фото: CC BY 3.0

Знаменитый бард, хотя широкую известность получил как участник передачи «Веселые ребята». Полюбили его за «Колоколенку», за «Что внутри тебя, дружок?» и еще за три сотни прекрасных песен.

Владимир Жога (28 лет)

Владимир Жога / Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Треть своей жизни провел на войне и не успел узнать, что ДНР и ЛНР приняли в состав Российской Федерации. Командир батальона «Спарта» с позывным Воха «погиб, обеспечивая выход мирных граждан из поселка Волноваха», за что был представлен к званию Героя России.

Юз Алешковский (92 года)

Юз Алешковский / Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Если бы он ничего не написал, кроме «Окурочка», то его все равно бы не забыли: «Но зачем же вы так, гражданин надзиратель, руковичкой меня — по губам...». Но ведь были еще «Товарищ Сталин, вы большой ученый...» и другие песни. А также сценарии, романы и повести, отмеченные литературными премиями.

Анастасия Вознесенская (78 лет)

Анастасия Вознесенская / Кадр из фильма «Гараж»

В жизни она совсем не была похожа на свою героиню — директора рынка из фильма «Гараж». Пережила своего мужа Андрея Мягкова менее чем на год.

Сергей Пускепалис (56 лет)

Сергей Пускепалис / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Актер и режиссер, успешный, перспективный и признанный. Погиб в автокатастрофе, собирая помощь для СВО.

Зинаида Кириенко (88 лет)

Зинаида Кириенко / Фото: АГН «Москва»

Навсегда осталась для нас Натальей из шолоховского «Тихого Дона», хотя и других ролей в кино и театре хватало.

Игорь Масленников (90 лет)

Игорь Масленников / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Снял три с лишним десятка фильмов, а вершиной его творчества стали «Зимняя вишня» и серия телефильмов о Шерлоке Холмсе. Скажете, это элементарно? Ну уж нет!

Владимир Сунгоркин (68 лет)

Владимир Сунгоркин / Фото: АГН «Москва»

Медиаменеджер с большой буквы, главный редактор «Комсомольской правды». Газета осиротела без главного редактора, и этот удар ей еще только предстоит пережить.

Юрий Шатунов (48 лет)

Юрий Шатунов / Фото: Youtube

Было время, песни «Ласкового мая» звучали отовсюду: «Белые розы, белые розы…». Кумир миллионов скончался от инфаркта, друзья и медики не смогли спасти артиста.

Люди, без которых этот мир стал тусклее...

Александр Горшков (77 лет) спортсмен вместе с Людмилой Пахомовой первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду.

Армен Медведев (84 года) кинокритик и продюсер человек, который знал про кино все, но так и не стал режиссером.

Елизавета II (96 лет) королева Англии 70 лет на престоле, и за все это время отношения с России не были хорошими, но выражение «англичанка гадит» — это все равно не про нее, это про ее прабабку Викторию.

Леонид Хейфец (87 лет) режиссер и педагог десятки спектаклей в лучших театрах и сотни учеников.

Виктор Татарский (82 года) актер и ведущий на протяжении 55 лет автор и ведущий радиопередачи «Встреча с песней».

Сидни Пуатье (94 года) актер (США) первый черный, добившийся славы в Голливуде.

Юрий Дубровин (87 лет) актер мастер эпизода — помните Ла Шене из «Трех мушкетеров»?

Александра Забелина (85 лет) спортсменка трехкратная олимпийская чемпионка и двадцатитрехкратная (!) чемпионка СССР по фехтованию на рапирах.

Ольга Орлова (89 лет) мультипликатор всю жизнь отдала мультфильмам, коих в ее послужном списке более 100. Вспомните хотя бы «Тайну третьей планеты» или «Котенка по имени Гав».

Галина Савельева (94 года) врач одна из основателей перинатологии: тысячи женщин обязаны ей жизнью и счастливым материнством.

Вадим Голутвин (69 лет) музыкант вы слышали его гитару в песнях «Веселых ребят», «Аракса» и многих звезд нашей эстрады.

Наталья Нестерова (66 лет) писатель за 20 лет опубликовала больше 50 детективных и женских романов тиражом пять миллионов экземпляров.

Борис Невзоров (72 года) актер более 150 ролей в кино, но мы запомним его как кормчего Ивана Рябого из сериала «Россия молодая».

Регимантас Адомайтис (85 лет) актер (Литва) сначала окончил физмат, а уж потом стал актером и народным артистом СССР, который горячо поддержал развал Союза, а в итоге был почти забыт.

Анатолий Квашнин (75 лет) генерал гражданский специалист, дослужившийся до начальника Генштаба ВС РФ, участник легендарного марш-броска на Приштину.

Валерий Рюмин (82 года) космонавт четыре полета в космос, и звезд было много: дважды Герой Советского Союза, Герой Венгрии, Герой Кубы, Герой Труда Вьетнама.

Питер Брук (97 лет) режиссер глядя на Брука, все театры мира пытались ставить спектакли без декораций, но получилось, кажется, только у него.

Вадим Мищук (71 год) бард старший из легендарного бардовского дуэта братьев Мищуков: «Что-то случилось, нас все покидают...».

Арнис Лицитис (76 лет) актер (Латвия) один из главных советских кинозлодеев; на родине востребован был мало, зато его с удовольствием снимали в России.

Францишек Печка (94 года) актер (Польша) тот самый Густлик из легендарного сериала «Четыре танкиста и собака».

Владимир Вышегородцев (72 года) мультипликатор без него не было бы «Приключений Васи Куролесова», «Зимы в Простоквашино», «Незнайки на Луне» и еще десятков мультфильмов.

Гэри Брукер (76 лет) музыкант (Англия) основатель группы Procol Harum. Пусть вы не знаете английского, но слышали его A Whiter Shade of Pale.

Регимантас Адомайтис (85 лет) актер (Литва) сначала окончил физмат, а уж потом стал актером и народным артистом СССР, который горячо поддержал развал Союза, а в итоге был почти забыт.

Борис Невзоров (72 года) актер более 150 ролей в кино, но мы запомним его как кормчего Ивана Рябого из сериала «Россия молодая».

Ренат Ибрагимов (74 года) певец любимец женщин, татарский соловей.

Борис Моисеев (68 лет) певец и танцор яркая звезда 90-х, первый открытый гей российской эстрады.

Анатолий Безуглов (93 года) юрист, писатель первый ведущий телепередачи «Человек и закон».

Михаил Зеленский (46 лет) журналист телепрограмма «Вести-Москва» еще долго будет ассоциироваться с его именем.

Джерри Ли Льюис (87 лет) музыкант (США) без него и рок-н-ролла не было бы: играл на пианино ногами и головой.

Сергий (Рыбко) (61 год) священник паства лишилась доброго батюшки и великого проповедника.

Сергей Кузнецов (58 лет) композитор автор всех знаменитых песен группы «Ласковый май».

Жан-Луи Трентиньян (91 год) актер (Франция) вы же помните фильм «Мужчина и женщина»?

Владимир Калиниченко (74 года) юрист следователь по особо важным делам, который вел ряд громких дел в национальных республиках, само воплощение Закона.

Георгий Ярцев (74 года) тренер под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а «Динамо» — финалистом Кубка России, тренировал сборную.

Петр Аксенов (76 лет) строитель прошел путь от каменщика до замруководителя Департамента строительства города Москвы.

Владимир Краснопольский (89 лет) режиссер вы смотрели его «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов».

Борис Рубашкин (89 лет) певец родился в Болгарии, умер в Австрии — вот судьба возможно лучшего исполнителя русских песен и цыганских романсов.

Михаил Васильев (51 год) священник прошел почти все горячие точки: Косово, Боснию, Абхазию, Киргизию, Чечню и Сирию, а погиб на Украине в ходе СВО, исполняя свой пастырский долг.

Дэн Маккаферти (76 лет) музыкант (Англия) основатель и лидер легендарной рок-группы Nazareth, которую вы хоть раз, но слышали.

Цзян Цзэминь (96 лет) политик (Китай) председатель КНР, большой поклонник Льва Толстого.

Борис Лагутин (84 года) спортсмен легенда советского бокса: почти 300 боев за карьеру, золото двух Олимпиад .