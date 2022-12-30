Как изменятся водительские права в 2023 году и к чему заранее готовиться автовладельцам

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В следующем году в России вступает в силу ряд изменений, затрагивающих водительские права. Если некоторые из них незначительны, то из-за других водители могут неожиданно лишиться прав. «Вечерняя Москва» разбиралась, что ждет автолюбителей в следующем году и к чему автовладельцам лучше подготовиться заранее.

Продление срока действия водительских прав

Автолюбители, у которых истекает срок действия водительского удостоверения в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, могут пока не менять документ. У таких автолюбителей будет возможность получить новые права в течение трех лет с даты окончания действия старого документа.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что данная мера призвана снизить психологическое давление на граждан в условиях санкций. Автолюбители смогут спокойно ездить с просроченными правами, а инспекторы не будут штрафовать таких водителей: на этот счет у них есть соответствующие указания.

Ожидаемая отмена скидки при оформлении прав

Автомобилисты, которые в 2023 году в первый раз получат права или все-таки захотят обновить документ, могут столкнуться с удорожанием услуги оформления прав, сообщали в Минфине. В данный момент водителям нужно оплачивать только 70 процентов стоимости услуги, если они оформляют документ через сайт госуслуг. То есть 1400 рублей вместо 2000.

Воропаев отметил, что об отмене скидки на оформление водительских прав на «Госуслугах» говорят не в первый раз. Раньше аналогичная ситуация уже возникала, однако эту возможность сохраняли задним числом.

Новые документы во время сдачи экзаменов

1 марта должны вступить в силу поправки, согласно которым кандидатам в водители не понадобится брать с собой на экзамен медицинские заключения. Данные об этом ГИБДД будет получать в электронном виде в Минздраве. Однако это не означает, что теперь не придется проходить всех врачей. Получение справки все равно понадобится.

По словам Воропаева, такое решение связано с объединением баз МВД и ГИБДД, которое было запланировано уже давно.

— Когда в итоге будет реализована нормальная работоспособность, кандидат в водители или водитель не должен будет предоставлять действующую медицинскую справку. Эту информацию ГИБДД сама получит в автоматическом режиме из единой базы, равно как и информацию о наличии каких-либо ограничений для водителя, которые влияют на право управлять автомобилем, — объяснил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что наметившееся слияние баз данных способно привести к тому, что ряд водителей в один момент могут лишиться водительских удостоверений. Если у человека появились заболевания, препятствующие вождению (например, проблемы с психикой или алкоголизм) и об этом узнали врачи, информация моментально поступит в МВД и права аннулируют. Людям, имеющим проблемы со здоровьем, сейчас стоит дважды подумать, прежде чем устраиваться работать профессиональным водителем, уверен юрист.

Основания для отстранения от экзамена или лишения прав

Также с 1 марта в законе пропишут все случаи, при которых кандидата в водители не допустят до экзаменов. К таким основаниям отнесут просроченный паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), неактуальное медицинское заключение и отказ от явки для сдачи экзамена или для получения прав. Кроме того, теперь ГИБДД сможет аннулировать права, если будет доказано, что их выдали с нарушениями, или если водитель не явится на внеочередное обязательное медосвидетельствование.

Как отметил Воропаев, беспокоиться автомобилистам не о чем: данные меры — просто формальность. Все перечисленные проблемы и раньше становились препятствием для получения водительского удостоверения или могли привести к потере прав, просто теперь это дополнительно пропишут в законе.

Штрихкоды уберут

1 марта 2023 года вступит в силу решение МВД об отмене штрихкодов на обратной стороне водительского удостоверения. Как отметил Воропаев, это связано с тем, что теперь инспекторы ГИБДД просто не пользуются ими, а на смену штрихкодам приходят QR-коды. Возможность предъявить их вместо традиционных прав у автомобилистов есть уже сейчас. Для этого QR-код необходимо сформировать в приложении «Госуслуги. Авто».

Воропаев подчеркнул, что в данный момент использование QR-кодов представляет собой эксперимент, поэтому пока водителям рекомендуется носить с собой бумажные права. Эксперт резюмировал, что в следующем году в России не планируется введение изменений, которые значительно бы осложнили жизнь автолюбителям, кроме автоматизации передачи информации о состоянии здоровья.