За Россию до конца! Моменты 2022 года, которые мы запомним

Алеша Павличенко встречает солдат / Фото: РИА Новости

Уходящий год запомнится знаковыми событиями, которые точно войдут в историю. А о самоотверженных поступках многих россиян заговорили во всем мире. «Вечерняя Москва» собрала главные моменты 2022 года.

Врачи извлекли гранату

В Белгородской области военные врачи провели в ноябре уникальную операцию: они извлекали из груди раненого участника спецоперации младшего сержанта Николая Пасенко неразорвавшуюся гранату размером с ладонь. Сам боец отговаривал врачей от операции, опасаясь, что снаряд рванет. Однако хирург Дмитрий Ким заявил: «Значит, вместе взорвемся». Медики работали в бронежилетах. В результате гранату аккуратно извлекли.

Восьмилетний Алеша

Трогательная история восьмилетнего Алеши Павличенко из Белгородской области стала знаменита на всю страну. Мальчик ежедневно выбегал к дороге встречать наших военных и желал им благополучия. Видеоролик, снятый родными Алеши, набрал более миллиона просмотров в сети. А в честь юного патриота в мае выпустили шоколад «Алешка».

Символ мужества

Рустам Худайнуров во время обстрела / Фото: телеканал НТВ

В ноябре мир поразила опубликованная в сети видеозапись, на которой видно, как российский военнослужащий, не растерявшись, спокойно отбрасывает гранаты, которые были сброшены к нему в окоп с украинского беспилотника. Бесстрашным солдатом оказался боец 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров.

Сигал за правду

Голливудский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, в этом году начал снимать собственный документальный фильм о событиях в Донбассе. Он объяснил это решение тем, что мир не знает правду о конфликте, так как 98 процентов из тех, кто пишет о нем в СМИ, никогда не были в местах проведения спецоперации.

Священный долг

При исполнении пасторских обязанностей в зоне спецоперации 6 ноября трагически погиб протоиерей Михаил Васильев. Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. Отец Михаил более 20 лет ездил в «горячие точки», побывал в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, Сирии и на Северном Кавказе.

ЦИФРА

108 тысяч квадратных метров — на столько увеличилась площадь России после присоединения новых территорий. Теперь она составляет 17,133 миллиона квадратных метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем:

— Этот год показал, что наш народ сохранил тот патриотический настрой, который у него был и во времена Советского Союза. Люди у нас столь же патриотичные, столь же верные своей Родине, столь же готовые за нее воевать и главное — побеждать, как и в годы Великой Отечественной войны. Люди сплотились вместе. И это обычно для России: мы всегда сплачиваемся при наличии внешней угрозы. Дополнительным доказательством является активная деятельность наших звезд. Они показали себя как истинные патриоты: рискуя жизнью, ездят по освобожденным районам, по госпиталям, выступают перед нашими бойцами.

Пять главных событий

Военная спецоперация

24 февраля Россия начала на Украине военную спецоперацию, цель которой — помощь людям, проживающим на Донбассе.

Присоединение к России новых территорий

Самое важное для нашей страны событие 2022 года: присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закон о котором Владимир Путин подписал 5 октября.

Смерть Елизаветы II

8 сентября мир потрясло известие о смерти королевы Елизаветы II на 97-м году жизни. Преемником стал ее старший сын, который взошел на трон под именем Карл III.

Возрождение «Москвича»

В ноябре в столице возобновил работу завод «Москвич». Старт продаж первых автомобилей легендарной столичной марки состоится в январе 2023 года.

Спасение медведя Диксона

Чудом стало спасение краснокнижного белого медведя, которого нашли умирающим в поселке Диксон Красноярского края. Косолапого перевезли в Московский зоопарк, где он успешно проходит реабилитацию. Назвали зверя Диксон.