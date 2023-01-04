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Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы

Дарья Завгородняя

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Общество
Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы
Фото: Pexels

Ровно 10 лет назад знаменитый телеэкстрасенс Анатолий Кашпировский стал доверенным лицом политика Владимира Жириновского. История знает много примеров, когда даже главы государств шли за профессиональными советами к «агентам» потустороннего мира. Доктор политических наук Андрей Кошкин уверен, такие решения принимаются в самые сложные периоды.

— Каждый из нас в определенные периоды жизни нуждается в особой поддержке. Некоторые психологи считают, что человек на жизненном пути переживает четыре возрастных кризиса, другие насчитывают семь. В эти периоды «неустойчивости» человеку нужна психологическая опора, и ее начинают искать в сфере иррационального — идут к экстрасенсам, гадалкам, шаманам. В развитии общества и государства тоже существуют критические состояния, «точки бифуркации». Для нашей страны такой точкой были девяностые годы, когда появились нетрадиционные целители Кашпировский и Чумак — и в их «лечении» нуждались миллионы людей.

Целое общество оказалось в поисках пути развития. Политики — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Когда жизнь ставит слишком сложные вопросы, они могут обращаются к сфере мистического. Например, месяц назад латвийский депутат Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощники профессиональную ведьму Саниту Петере. Поможет ли Санита сейму Латвии в решении важных государственных задач? Большой вопрос. Но этот факт показывает, что в Прибалтике сейчас довольно сложная политическая ситуация, представительная ветвь власти находится в подвешенном состоянии, она не

Сложные отношения

В 1993 году от ЛДПР в Госдуму избрался знаменитый массовый психотерапевт Анатолий Кашпировский. Он впоследствии поругался с Владимиром Жириновским и вышел из фракции. Но в 2012 году стал доверенным лицом политика на президентских выборах.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Фото: Annenkoan / CC BY-SA 4.0

Укротить вихри Дианы

Принцесса Диана тщательно сверяла со звездами каждый свой шаг. За две недели до гибели Диана прилетала на вертолете к ясновидящей цыганке Рите Роджерс и парапсихологу Симоне Симмонс, которая пыталась «укротить вихри» вокруг принцессы.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Фото: Russ Quinlan / CC BY-SA 2.0

Напророчили звезды

В предсказание судьбы по звездам верили еще отцы-основатели США Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин. Согласно легенде, Декларацию независимости США приняли 4 июля 1776 года по советам нескольких астрологов, ведь именно в этот день положение планет было наиболее благоприятным.

Неудача Хиллари

Журналист Боб Вудворт разузнал, что бывшая кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон вовсе не чужда мистического. Она дружит с парапсихологом Джин Хьюстон, которая подсказала Хиллари выбрать себе «небесную покровительницу», чтобы набраться побольше космических сил и выиграть в президентской гонке в 2016 году. Клинтон выбрала Элеонору Рузвельт, жену президента США времен Второй мировой. Но это не помогло, ведь миссис Рузвельт всегда оставалась на вторых ролях.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лечила генсека

Целительницу с образованием массажиста Джуну Давиташвили в Москву привез глава Госплана Николай Байбаков, у которого болела жена. Но лечила экстрасенс также и генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. К 1980 годам Джуна Давиташвили стала самой востребованной, дорогой и влиятельной народной целительницей в Советском Союзе.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Фото: ИТАР-ТАСС

Остановила холодную войну

В 1988 году вышли мемуары главы администрации Рейгана Дональда Ригана «Для протокола». В них он рассказал, что астролог Джоан Квигли делала прогнозы и жене президента, и ему самому. Сам Рональд Рейган отрицал «порочащие связи» с предсказательницей, однако свою инаугурацию назначил на 5 часов утра. Так посоветовала Квигли: мол, тогда Рональда выберут на второй срок, и все будет хорошо.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Фото: public domain

Гороскоп для Тэтчер

Ходят упорные слухи, что премьер-министр Великобритании, «железная леди» Маргарет Тэтчер хоть и не верила открыто в судьбу по звездам, но регулярно заказывала гороскопы у знаменитого астролога Марджори Орр — медиума из Глазго.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы National Archives release / Фото: PA Wire/PA Images

Поближе к Ванге

Многие политики, особенно нашего восточно-европейского региона, не скрывали своей симпатии к прогнозам болгарской прорицательницы Ванги. Экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов пророчества Ванги очень уважает. Особенно после того, как она, по его словам, предсказала его назначение на пост главы республики.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Защита от «облучения»

Расцвет дружбы магов с политиками произошел в 90-е годы. Одним из приближенных Ельцина был генерал-майор ФСБ Георгий Рогозин. Он был первым замом начальника Службы безопасности президента и большим поклонником изучения человеческих сверхспособностей. Одной из своих обязанностей он считал охрану президента от опасных биоэнергетических потоков, которыми могли его «облучать» враги России. О здоровье президента заботился также ясновидящий и экстрасенс Иван Фомин. Он дважды предсказал покушение на Ельцина и поддерживал его в периоды операций.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Ельцин Алешин Yeltsin Aleshin / Фото: ZERKALO

И Миттеран туда же

Популярная телегадалка Элизабет Тесье рассказывала, что давала советы самому французскому президенту Франсуа Миттерану, который в результате рекордные 14 лет пробыл у руля (1981–1995). Именно с Тесье французский лидер обсуждал планы военной операции против Ирака и дату референдума о судьбе Европейского союза. Однако приближенные Миттерана считают, что Тесье лукавит. Президент советовался с ней не всерьез, а потому, что она ему нравилась как женщина.

Изменил дату рождения

Иосиф Сталин еще в юности был знаком с оккультистом Георгием Гурджиевым. По слухам, Гурджиев изучил гороскоп будущего «отца народов» и посоветовал изменить в документах дату рождения, чтобы судьба сложилась удачно. Сталин послушался, убавив себе год. Гипнотизер и ясновидец Вольф Мессинг долго добивался доверия вождя, но получил его, когда предупредил Сталина о гибели сына Василия в авиакатастрофе. Василию велели ехать в поезде, а самолет в самом деле разбился.

Желали знать, что будет: как политикам помогали астрологи и экстрасенсы Фото: public domain

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Невеев, социальный психолог:

— Почему люди верят предсказателям? Разберем предсказание популярного астролога Джин Диксон об убийстве Джона Кеннеди. Как и любое другое, это «пророчество» было расплывчатым и гласило, что на выборах победит демократ, который затем будет убит или умрет в своем офисе. Никаких имен, никакой конкретики. Да и в итоге Кеннеди погиб не в офисе, а в автомобиле, но на это уже никто не обратил внимания.

Тем не менее дела у Диксон шли в гору.

Эффект Диксон заключался в том, что верные предсказания составляли ничтожный процент от всех ее «прозрений». Львиная доля пророчеств не сбылась: например, русские не высадились на Луне, женщина — потомок Нефертити не появилась, а третья мировая война в 1958 году не началась. Но люди не обращали внимания на несбывшиеся предсказания. Их интересовали всего несколько удачных! Так устроена наша психика.

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