Как выйти на работу после новогодних праздников и не перегореть

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После затяжных новогодних выходных бывает не так просто вернуться к трудовым будням и графику. Однако можно минимизировать проблемы и дискомфорт. О том, как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Береснева.

Эксперт отметила, что новогодние праздники — особенное время, наполненное суетой и приятными хлопотами, поэтому ближе к концу праздников может появиться желание продлить выходные. В этих условиях возвращение к обычным трудовым будням может стать болезненным. Психолог назвала простые рекомендации, которые позволят избежать перенапряжения и негативных переживаний.

Устройте «день тишины»

Специалист советует не стремиться во что бы то ни стало завершить все задачи, намеченные на праздники, в последние дни каникул. От этого лучше отказаться, поскольку такая ситуация может привести к переутомлению и вызвать усталость перед выходом на работу.

День перед выходом на работу лучше провести в спокойном темпе и расслабляющей атмосфере.

Восстановите режим

Психолог советует экономить энергию, однако подготовиться к первому рабочему дню стоит заранее, чтобы в панике не метаться утром по дому в поисках заброшенных за елку документов или брюк. В то же время не стоит размышлять слишком долго и переживать, поскольку в приоритете здоровый сон, он будет необходим для бодрости и хорошего самочувствия в первый рабочий день. Чтобы восстановить режим, нужно хотя бы за пару дней до конца каникул ложиться спать пораньше.

Планируйте задачи

Психолог советует составить перечень имеющихся задач и расставить приоритеты. Например, можно использовать таблицу с колонками «до конца месяца», «в течение двух недель» и «в ближайшую неделю». По мнению Анны Бересневой, это облегчит вхождение в рабочий процесс и поможет наглядно увидеть имеющиеся дедлайны.

В то же время не стоит торопиться с выполнением всех задач сразу. Специалист советует сначала привести в порядок рабочее место. Для того чтобы выполнить «перезагрузку», можно сделать перестановку, разобрать бумаги, убрав лишние, добавить новые детали. Например, хорошим элементом декора может стать вещь, которая вызывает позитивные эмоции, создает ощущение уюта и покоя.

Если постпраздничной тоски избежать не удалось

Если у вас не получилось совладать с хандрой в связи с окончанием праздников, психолог советует вспомнить о плюсах вашей работы. Подумайте и попробуйте ответить с позитивной точки зрения на следующие вопросы: