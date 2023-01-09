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Приметы и советы

Врач рассказала, как восстановить кишечник после праздников

Ника Комкова
Общество
Врач рассказала, как восстановить кишечник после праздников
Фото: Pexels

Большинство людей в праздничные дни позволяют себе больше, чем обычно, в плане еды и алкоголя. Однако, какими бы вкусными и веселыми ни были застолья, они отражаются на здоровье, особенно на состоянии кишечника.

Плохое питание в сочетании со стрессом и недостатком сна могут ослабить слизистую кишечника и привести к проблемам с пищеварением, предупредила доктор медицинских наук, специалист по питанию и красоте Габриэла Родригес Руис, пишет американское издание She Finds. Она дала советы, как прийти в норму после праздников.

1. Ешьте цельные продукты

Здоровье кишечника начинается с питания. Эксперт порекомендовала сделать его основой цельные продукты: налегать на свежие фрукты, овощи, нежирные белки, полезные жиры и сложные углеводы.

— Цельные питательные продукты помогут восстановить баланс в пищеварительной системе, — объяснила Родригес Руис.

Также не стоит пренебрегать продуктами, богатыми пробиотиками, такими как йогурт, капуста кимчи или квашеная, мисо-суп и кефир. Они пополнят запасы полезных бактерий в кишечнике, которые нужны для общего состояния здоровья и иммунитета.

2. Увеличьте потребление клетчатки

В дополнение к диете, богатой цельными продуктами и пробиотиками, для здоровья кишечника важно обеспечить организм достаточным количеством клетчатки.

— Клетчатка помогает поддерживать нормальное пищеварение, избавляет от запоров и вздутия живота, — объяснила доктор.

По словам Родригес Руис, нужно стремиться потреблять около 25–30 граммов клетчатки в день. Например, бобовые, орехи и семена, цельные зерна, фрукты и овощи, овсянку. Эксперт напомнила о необходимости пить много воды в течение дня, чтобы предотвратить дискомфорт в желудке.

3. Уменьшите стресс

Психическое здоровье оказывает серьезное влияние на физическое, особенно когда речь идет о вашем кишечнике. Избавиться от стресса — еще один ключ к перезагрузке кишечника.

Для этих целей доктор посоветовала регулярно заниматься йогой, медитировать, делать практики дыхания, вести дневник. При этом очень важно высыпаться.

4. Регулярно занимайтесь спортом

Регулярная физическая активность — лучшее, что можно сделать для здоровья пищеварительной системы, рассказала Родригес Руис. Это связано с тем, что физические упражнения помогают быстрее продвигать пищу по пищеварительному тракту. Медик посоветовала уделять не менее 30 минут умеренным физическим нагрузкам в течение дня. Это может быть ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или любая другая активность.

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