Сказочные герои поздравили детей военнослужащих

Артисты ЦДРА Мария Матыцина, Мария Онучина, Армен Хосровян, Кристина Шапеко, Татьяна Ли (слева направо) и Александр Хамуев (на заднем плане) в мюзикле «#СказкаПоНовому» / Фото: Пресс-служба ЦДРА

В праздничные дни артисты Центрального дома Российской армии имени Михаила Фрунзе представили для детей военнослужащих рождественский мюзикл «#СказкаПоНовому».

История начинается с того, что царевич Алеша телепортируется с помощью волшебного интернета далеко от родных земель. И все отправляются искать Алешу, потому что в его царстве планировали отмечать Новый год. Даже Дед Мороз вместе со своими помощниками присоединился к поискам. А «по пути» он проводит со зрителями веселые игры, чтобы сами дети почувствовали себя участниками спектакля. В итоге «#СказкаПоНовому» отправила юных зрителей в путешествие с Бабой-ягой и властной царицей Василисой, восточной красавицей Будур и другими героями. За это время ребята побывали и в зимнем лесу Тридевятого царства, и в знойных пустынях, и в Шамаханском царстве.

На трех представлениях в зале ЦДРА побывало более тысячи юных зрителей, большинство из которых — дети участников спецоперации. Сказочное зрелище поставила режиссер, художественный руководитель ЦДРА, заслуженный работник культуры России Ирина Титова. Она поставила и хореографические номера в стиле милитари, то есть с использованием элементов военного снаряжения. Так в мюзикле специально сделан танец службы безопасности Бабы-яги — в камуфляже, солнцезащитных очках, стоя на гироскутере. Это вызвало восторг у детишек.

— В нашей постановке мы не только показали хорошие танцы, но и постарались привить юным зрителям правильные принципы. Например, что без дружбы, верности и любви не получится добиться никаких целей. Ведь эти чувства закладываются и начинают воспитываться в юном возрасте, — объяснила Титова. — Мы хотели, чтобы спектакль оставил только хорошие впечатления, поэтому сделали красочные костюмы, поставили много музыкальных номеров. Нам было важно подарить положительные эмоции тем детишкам, чьи папы выполняют долг во время спецоперации.

Она добавила, что перед артистами стояла задача: подарить детям военнослужащих ощущение волшебства, ведь Новый год — сказочный праздник. После спектакля юные зрители могли сфотографироваться с актерами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Мазуренко, начальник Центрального дома Российской армии имени М. В. Фрунзе, полковник:

— Наш коллектив ЦДРА постоянно проводит большую культурную работу для военнослужащих. Особое внимание мы уделяем бойцам, участвующим в спецоперации. Наши артисты неоднократно выступали с концертными программами в госпиталях, а еще представляли спектакли для детей из семей военнослужащих, а также для ребят с Донбасса. Эта работа будет продолжаться и дальше