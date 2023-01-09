Алименты, долги ЖКХ и просрочки по кредитам: за что судебные приставы могут конфисковать авто

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

За год столичные приставы арестовали более 100 автомобилей. Машину могут конфисковать в счет долга за неплатежи по различным правонарушениям: штрафам ГИБДД, алиментам, долгам ЖКХ и просрочкам по кредитам. О том, какие автомобили вошли в топ дорогих или необычных арестованных ТС, — в материале «ВМ».

Авто за налоги

Открывает антирейтинг злостного неплательщика 49-летний владелец автомобиля марки Jaguar. Мужчина задолжал 128 тысяч рублей. В отношении жителя района Дорогомилово было возбуждено исполнительное производство.

Для мотивации москвича судебные приставы арестовали банковские счета гражданина, ограничили ему возможность покидать пределы страны, а также запретили проводить регистрационные действия с имуществом.

Так как все эти возможности должник, видимо, ценил меньше, чем накопленную по долгу сумму, сотрудникам ведомства пришлось искать иномарку, принадлежащую жителю столицы, и предупредить владельца, что ее могут арестовать и продать на аукционе в случае дальнейшей неуплаты задолженности. После этого мужчина быстро погасил долг.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по г. Москве

Другой автолюбитель, хозяин Chevrolet Camaro, задолжал государству 955 тысяч рублей по налогам и сборам, включая пени. Сперва москвича уведомили через портал «Госуслуги» о том, что за ним числится задолженность. Мужчина предупреждение проигнорировал, в связи с чем судебные приставы применили сразу несколько мотивационных мер, в том числе арест дорогостоящей иномарки.

Для того чтобы его «ласточку» не продали «с молотка» в уплату налогов, мужчина все же погасил задолженность, после чего машину владельцу вернули.

Рекордсменом по налоговым долгам оказался столичный 56-летний бизнесмен, который не выплатил 1,1 миллиона рублей имущественных сборов.

После того как в отношении неплательщика было возбуждено исполнительное производство, пристав выяснил, что мужчина осознанно скрывал свой Rolls-Royce от ведомства. Автомобиль объявили в розыск.

Вскоре бизнесмена и его автомобиль нашли. После этого предприниматель сразу же исправился. Он сослался на то, что не обратил внимания на свои имущественные долги из-за высокой загруженности на работе.

«Отец года»

Еще один дорогостоящий автомобиль арестовали из-за того, что 47-летний мужчина решил больше не поддерживать своих несовершеннолетних детей финансово и задолжал по алиментам более 4,1 миллиона рублей.

Устные увещевания не подействовали на горе-отца, и судебные приставы применили комплекс мер по мотивации родителя. Помимо всего прочего сотрудники ФССП нашли и арестовали принадлежащую мужчине иномарку Toyota Land Cruiser. После этого «урока», мужчина не забывает помогать своим детям.

Другой недобросовестный родитель задолжал бывшей супруге 826 тысяч рублей за содержание ребенка. Экс-жена пыталась договориться с 36-летним мужчиной полюбовно, но он отказывался. Тогда гражданка обратилась в суд, который встал на ее сторону.

Вскоре после этого за работу взялись судебные приставы. Мужчина не поменял своего решения даже тогда, когда сотрудники ведомства запретили ему проводить регистрационные действия с его Toyota Camry. Вместо оплаты алиментов должник просто начал надежнее прятать свою машину.

Автомобиль объявили в розыск. Вскоре его нашли и отвезли на специальную стоянку, а с мужчиной провели беседу о возможных последствиях. Такая мера все же повлияла на горе-отца, задолженность по содержанию ребенка была погашена.

Автопарк или зарплата

Другая история связана с организацией, которая отказывалась выплачивать двадцати трем сотрудникам зарплату, задолжав таким образом девять миллионов рублей.

Сперва судебные приставы пытались подействовать на директора фирмы устно, однако руководитель компании отказывался платить. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, а также компанию предупредили о возможной уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Вскоре сотрудники ведомства перешли к серьезным действиям: пристав постановил взыскать исполнительский сбор, запретил проводить регистрационные действия с четырьмя автомобилями, принадлежащими компании, а также взыскал деньги с расчетных счетов организации-должника. Также во время рейда был арестован принадлежащий фирме Mercedes-Maybach.

После этого директор погасил задолженность перед сотрудниками.

133 штрафа за нарушение ПДД

Закрывает антирейтинг 47-летний житель Троицка. Мало того что мужчина не оплатил налоги, так еще и накопил 133 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Суммарный долг составлял 323 тысячи рублей.

По данным фактам были возбуждены исполнительные производства о взыскании суммы.

В процессе работы над делом судебный пристав выяснил, что мужчина занимается строительством и имеет во владении несколько единиц грузовой техники. На имущество наложили запрет регистрационных действий. Однако это не убедило должника.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по г. Москве

Тогда при содействии сотрудников ГИБДД пристав выяснил местонахождение грузового манипулятора Nissan Diesel и арестовал транспортное средство. Машину отправили на специальную стоянку для последующей оценки и продажи на торгах для оплаты накопившегося долга.

Такие меры привели лихача в чувство, мужчина оперативно оплатил все штрафы и погасил долги по налогам.