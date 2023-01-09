Предотвращают вражеские диверсии

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Удержали оборону важной высоты

Гвардии майор Артур Александров / Фото: пресс-служба Министерства обороны

Гвардии майор Артур Александров командует артиллерийским подразделением. Вместе с подчиненными Александров оборонял стратегически важную высоту. Противник решил выбить российских военнослужащих с занятой точки и атаковал их позиции. Враг имел преимущество в вооружении — радикалы наступали с поддержкой тяжелой бронетехники и артиллерии. Под непрекращающимися обстрелами гвардии майор Артур Александров сумел обеспечить непрерывную боевую работу своего подразделения.

Благодаря четкому руководству командира бойцам удалось подавить вражескую артиллерию и остановить наступление националистов. Продолжая оборонять высоту, гвардии майор Артур Александров уничтожил несколько единиц бронетехники боевиков. В результате российским военным удалось удержать позиции.

Обнаружили вооруженных боевиков

Сержант Денис Чукашов / Фото: пресс-служба Министерства обороны

Сержант Денис Чукашов командует отделением российских военнослужащих. Ему и его подчиненным поручили найти вооруженные формирования украинских националистов в определенном районе. Патрулируя территорию, бойцы подразделения обнаружили вооруженную диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Несмотря на превосходящие силы противника, сержант Чукашов принял решение навязать бой радикалам. Заняв выгодные огневые позиции, российские военнослужащие внезапно атаковали националистов, тем самым застав их врасплох. В ходе боя Денис Чукашов уничтожил вражеский пулеметный расчет. Радикалы не смогли сориентироваться и своевременно организовать оборону. В результате противник понес существенные потери и спешно покинул свои позиции.

Благодаря смелости, решительности и отваге сержанта Дениса Чукашова, а также профессионализму его подчиненных отделение российских военнослужащих смогло предотвратить деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп в заданном районе.