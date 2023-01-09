Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Предотвращают вражеские диверсии

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Предотвращают вражеские диверсии
Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Удержали оборону важной высоты

Предотвращают вражеские диверсии Гвардии майор Артур Александров / Фото: пресс-служба Министерства обороны

Гвардии майор Артур Александров командует артиллерийским подразделением. Вместе с подчиненными Александров оборонял стратегически важную высоту. Противник решил выбить российских военнослужащих с занятой точки и атаковал их позиции. Враг имел преимущество в вооружении — радикалы наступали с поддержкой тяжелой бронетехники и артиллерии. Под непрекращающимися обстрелами гвардии майор Артур Александров сумел обеспечить непрерывную боевую работу своего подразделения.

Благодаря четкому руководству командира бойцам удалось подавить вражескую артиллерию и остановить наступление националистов. Продолжая оборонять высоту, гвардии майор Артур Александров уничтожил несколько единиц бронетехники боевиков. В результате российским военным удалось удержать позиции.

Обнаружили вооруженных боевиков

Предотвращают вражеские диверсии Сержант Денис Чукашов / Фото: пресс-служба Министерства обороны

Сержант Денис Чукашов командует отделением российских военнослужащих. Ему и его подчиненным поручили найти вооруженные формирования украинских националистов в определенном районе. Патрулируя территорию, бойцы подразделения обнаружили вооруженную диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Несмотря на превосходящие силы противника, сержант Чукашов принял решение навязать бой радикалам. Заняв выгодные огневые позиции, российские военнослужащие внезапно атаковали националистов, тем самым застав их врасплох. В ходе боя Денис Чукашов уничтожил вражеский пулеметный расчет. Радикалы не смогли сориентироваться и своевременно организовать оборону. В результате противник понес существенные потери и спешно покинул свои позиции.

Благодаря смелости, решительности и отваге сержанта Дениса Чукашова, а также профессионализму его подчиненных отделение российских военнослужащих смогло предотвратить деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп в заданном районе.

Спецоперации Армия Минобороны
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте