Деревянные изделия могут сохранить энергетику человека и историю страны

Резчик по дереву Алексей Блинов держит в руках только что завершенную маску «Шуликун», название которой отсылает к святочным духам в поверьях народов Русского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока / Фото: Личный архив

Москвич Алексей Блинов более 30 лет занимается профессиональной резьбой по дереву. Его работы украшают стенды ведущих европейских музеев, а еще он обучает мастерству других.

Работы мастера разнообразны: от фигурок в виде мудрых старцев, настоящих и былинных птиц до ковшей с пряхами и прялками.

— Однако главная моя гордость и страсть — маски, — говорит Алексей. — На данный момент я единственный их изготовитель в России, чьи работы представлены в тематическом музее в Италии.

Основу шедевров резчика составляют обрядовые и карнавальные маски, традиция изготовления которых была утеряна в прошлом веке. Также Алексей Блинов, будучи этнографом по образованию, периодически читает лекции на тему обычаев, ритуалов и истории ношения масок.

Свой стиль Алексей Блинов называет архаикой: в его творчестве прослеживаются нотки славянской мифологии, а солярные символы то и дело сменяются рунообразными узорами.

— Своя рубаха всегда ближе к телу, — рассуждает Алексей. — Родная культура понятнее не только умом, но и душой.

Его увлечение резьбой по дереву началось в возрасте 20 лет, когда по наследству от дяди ему достался набор инструментов — резцов.

— С детства любил заниматься ручным трудом, — говорит Алексей. — Однако ремеслу нигде не обучался: все постиг своими силами.

Мастер позиционирует себя художником. По его словам, не важно, чем орудует творец: краска, глина, дерево — главное, какой он вкладывает посыл.

— В современном мире производство с каждым днем становится все более автоматизированным, а вещи практически одноразовыми — рассуждает Алексей. — Поэтому изделия, наполненные человеческой любовью и энергетикой, приобретают все большую ценность.

Мастер заметил, что искусство не должно напрямую заявлять о своей сущности. Важнейшим элементом остается наличие загадки и таинства, которые отображает предмет. Как и любой творческий человек, Алексей Блинов испытывает потребность поделиться наработанными навыками с окружающими. Поэтому он обучает резьбе по дереву всех желающих в столичном центре ремесел «Славич».

— Встречаются самые разнообразные истории среди учеников, — говорит Алексей Блинов. — Например, один мужчина хотел обучиться резьбе для того, чтобы самостоятельно сделать деревянные наличники в дом. Однако впоследствии окунулся в ремесло с головой. Сейчас резьба по дереву стала для него основной деятельностью и способом заработка.

У Алексея есть творческий псевдоним, который достался мастеру еще в детстве от бабушки, — Бахарь.

— Это рассказчик сказок в Древней Руси, человек, который может развлечь скучающую компанию, — говорит Блинов. — Этот псевдоним идет за мной с самого детства. Все же путем своего творчества я могу рассказать людям о древней истории нашей страны.

ИСТОРИЯ

В России резьбу по дереву называли резным делом. Образцом древнего искусства считают «Мономахов трон»: царское место в Успенском соборе Московского Кремля. В отдельных регионах Российской империи также была традиция помещать скульптурное изображение Христа в темнице в церкви в специально изготовленное помещение или глубокую темную нишу в стене.