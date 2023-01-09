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Приметы и советы

Разнообразная цветовая палитра музыкальных нот

Дмитрий Толкачев
Общество
Разнообразная цветовая палитра музыкальных нот
Коллекционер Роман Крылов на фоне светоцветового устройства «Ростов-Дон» производства РПО «Горизонт» / Фото: Личный архив

Инженер Роман Крылов более десяти лет коллекционирует цветомузыкальные установки советской эпохи.

В России первую систему цветотональности, которая и стала прообразом цветомузыки, создал композитор Александр Скрябин. В ней до мажор была обозначена красным, ре мажор — желтым, а соль мажор и ля мажор — оранжевым и зеленым соответственно. Автор использовал их в первой в мире цветомузыкальной поэме «Прометей», премьера которой состоялась в 1910 году. Увлечение же Романа началось с реставрации люстр, изготовленных итальянскими стеклодувами в 1960–70 годы. Тогда же он и стал фанатом эпохи, которая называется космической эрой. А потом открыл для себя советскую цветомузыку.

— Однажды я встретил человека, который в свое время поменял устройство на новенький мотоцикл «Ява», — рассказывает Крылов.

А тогда цена этого транспортного средства могла достигать тысячи рублей. По тем временам это около десяти зарплат инженера!

— Видимо, в установке было что-то особенное, что владелец мотоцикла пошел на обмен не задумываясь, — отмечает Крылов.

Сегодня его коллекция насчитывает более 75 серийных моделей. Среди них есть установка «Диско», которая выпускалась с 1989 года в Казани. В ней две оптические системы работают в ручном и автоматическом режимах управления от одного пульта, к которому можно подключать диапроекторы, софиты, елочные гирлянды и другие приборы. А еще цветомузыкальная приставка «Айчурек» для сопровождения музыкальных программ.

Помимо серийных установок, есть и те, которые создавались умельцами из подручных средств.

— Такие самоделки, конечно, не отличались каким-то товарным видом, — отмечает Крылов. — Но для меня они совершенно очаровательные: я годами собирал эту «кунсткамеру». Причем занимаюсь не их тюнингом, а восстановлением компонентов.

Сегодня коллекционера приглашают к участию в различных выставках. Но сам он мечтает собрать когда-нибудь всю свою коллекцию в одном месте.

ТОП–4

Варианты установок цветомузыки:

■ самая «старая» цветомузыкальная установка в СССР «Гамма-В» датирована 1964-м годом;

■ самая «молодая» «Блик 1» поступила в продажу в 1991 году;

■ самая дешевая установка стоила 20 рублей, самая дорогая — 600;

■ а необычная модель НИИ «Прометей» помогала в психологической разгрузке космонавтов.

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