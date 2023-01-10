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Приметы и советы

Топ-10 комнатных растений, которые не боятся сквозняков

Ника Комкова
Общество
Топ-10 комнатных растений, которые не боятся сквозняков
Фото: shutterstock

Цветоводы часто сталкиваются с увяданием растений в зимнее время. Несмотря на правильный режим полива и регулярное питание почвы, листья желтеют и опадают. Причина недомогания зеленых домочадцев может крыться в их чувствительности к сквознякам.

Существуют и выносливые экземпляры, которым не страшны прохлада и потоки холодного воздуха. Они легко переживут зиму в комнатах, где часто открывают окно или балкон. Назовем десятку стойких представителей.

Алоэ

Солнцелюбивый суккулент из Африки не терпит частого полива и множества удобрений. Оптимальная температура для выращивания — примерно плюс 15 градусов Цельсия. Алоэ славится уникальной способностью выживать в условиях, которые губительны для большинства других растений.

Топ-10 комнатных растений, которые не боятся сквозняков Фото: shutterstock

Сансевиерия

Цветок с длинными заостренными листьями в народе прозвали «щучьим хвостом» и «тещиным языком». Выносливого выходца из Африки можно смело ставить под окно: растение не боится прохлады. Однако в это время стоит перейти на умеренный полив, чтобы не загнили корни. Листья сансевиерии станут ярче при достаточном освещении.

Каланхоэ

Неприхотливому суккуленту нужно немного: умеренный полив, неяркое освещение и периодическая подкормка. Каланхоэ предпочитает прохладу и хорошо развивается даже при искусственном свете.

Топ-10 комнатных растений, которые не боятся сквозняков Фото: shutterstock

Пеларгония

Любимицу российских бабушек, известную как герань, на деле зовут пеларгонией. Загубить цветок достаточно сложно: он заболеет в чересчур влажном грунте, а также будет страдать под палящими лучами солнца. Оптимальная температура для хорошего роста — в районе плюс 20 градусов Цельсия (плюс-минус 5 градусов).

Хлорофитум

Натуральный «очиститель» хорошо воспринимает обильный полив и регулярные подкормки. Чтобы его лохматая крона была сочной и яркой, стоит время от времени опрыскивать листья этого растения. Хлорофитум в благоприятных условиях будет цвести и размножаться — выпускать дочерние розетки на длинных побегах.

Драцена

Драцена, известная как «цветок счастья», напоминает пальму с тонкими длинными листьями. Пестрые сорта требуют хорошего освещения, зеленые же — равнодушны к этому. В основе ухода — относительно стабильная температура и умеренный свет.

Топ-10 комнатных растений, которые не боятся сквозняков Фото: shutterstock

Монстера

Название созвучно со словом «монстр», так как первооткрывателям оно показалось устрашающим. «Чудовищный» цветок силен не только на вид, он еще и очень вынослив. Для хорошего самочувствия достаточно притенять это растение в жару и не жалеть для него воды.

Толстянка

Настоящее название толстянки, или денежного дерева, — крассула. Сочные листочки накапливают влагу, а само деревце почти не нуждается в удобрениях, плохо реагирует на переувлажненную почву. Также суккулент устойчив к холоду — ему комфортно даже при плюс 10 градусах.

Топ-10 комнатных растений, которые не боятся сквозняков Фото: shutterstock

Колеус

Прекрасное растение с разноцветными пестрыми листьями всех оттенков красного и зеленого неприхотливо в уходе: минимум удобрений, свет и регулярный полив. Зимой любит прохладу.

Замиокулькас

Модный интерьерный цветок, прибывший из экзотических стран, тоже не жалуется на жизнь в квартирах местных широт. Приживается как при ярком освещении, так и в тени, не нуждается в частом поливе и регулярной пересадке. Идеальный вариант для тех, кто редко бывает дома.

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