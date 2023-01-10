Единое пособие на детей с 1 января 2023 года: кому положено, порядок получения

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С начала 2023 года в России ввели новое пособие для беременных и семей с детьми. Форма материального обеспечения заменила множество аналогичных разрозненных выплат, поэтому названа «единой». Изменения призваны упростить процедуру получения денег и максимально унифицировать правительственную помощь жителям разных регионов.

Что такое единое пособие

Финансовую помощь семьям с детьми от государства каждый месяц будет перечислять Социальный фонд. Раньше для каждого вида выплат нужно было собирать отдельный пакет документов, что доставляло немало хлопот заявителям. Единое пособие позволят оформить все в режиме «одного окна».

Оно станет альтернативой выплат, которые существовали ранее:

— беременным, которые встали на учет в больнице в первые 12 недель срока;

— матерям во время декретного отпуска;

— на детей от 3 до 7 лет,

— на детей от 8 до 17 лет.

— за первого ребенка;

— за третьего ребенка.

Кто может претендовать на выплаты

Пособие призвано облегчить жизнь семей, средний доход в которых меньше прожиточного минимума. В комплексную оценку нуждаемости также входят два показателя, которые будут учитывать при решении, достойна ли семья выплат.

Семейное имущество должно соответствовать утвержденному списку. Найдутся излишки — существует риск не получить выплаты. Также в Социальном фонде обратят внимание на заработки заявителя, жены/мужа, детей до 23 лет. Рассчитывая средний доход, возьмут 12 месяцев, которые предшествовали одному месяцу до месяца обращения.

Правило нулевого дохода

Если хотя бы у одного из членов семьи в расчетном периоде не было зарплаты, на то должна быть уважительная причина. То есть пособие получат семьи, которые мало зарабатывают, а не просто те, кто ленится работать.

Переходный период

Семьям, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предлагается переходный период в несколько лет по желанию — в это время можно получать помощь от властей согласно прежним порядкам. У остальных выбора нет — они могут претендовать только на новый вид пособия.

Размер единого пособия

Размер выплат на каждого ребенка составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в регионе. Сумма будет зависеть от степени, в которой нуждается семья. Полную сумма прожиточного минимума получат те, у кого даже при назначении второй категории средний доход не достигает величины прожиточного минимума на члена семьи. В этом году минимум для жизни в стране определили в размере 14 375 рублей, но сумма может несколько разниться от региона к региону. Родители могут получать деньги на всех детей, чьи данные прописаны в заявлении.

Как рассчитать среднедушевой доход

Средний доход семьи можно рассчитать, разделив суммарный доход за год на 12 месяцев и количество членов семьи.

Как подать заявление

Подать заявку можно через интернет или очно. В первом случае — через портал «Госуслуги» с 28 декабря 2022 года. Во втором случае — обратившись в отделения МФЦ и Социального фонда с 5 января 2023 года.

Выплата будет назначаться на 12 месяцев. После этого срока придется проходить процедуру заново. Первые деньги начнут поступать на расчетные счета заявителей уже в начале года.