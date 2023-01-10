С корабля на бал: 6 способов вернуться в рабочий ритм после праздников

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Новогодние праздники пролетели незаметно, а теперь пора вновь возвращаться на работу? Как не устать в первые же дни и сохранить ресурсное состояние надолго, рассказала карьерный эксперт столичного Центра занятости населения «Моя работа» Светлана Семеренко.

— Многие вернулись в офис после длительных праздников. Входить в рабочий ритм сейчас даже сложнее, чем после отпуска. Приглашать гостей и навещать родных и близких, дарить подарки, готовить новогодний стол, устраивать шумные семейные торжества — все это на самом деле тоже физический и эмоциональный труд. А кто-то в праздничные дни подрабатывал, брал дополнительную нагрузку в высокий сезон. В каникулы было подчас непросто замедлиться и найти время на себя. После такого «отдыха» нужен еще один отдых, но что делать, если вы уже вновь оказались «у станка»? Вам поможет грамотное планирование рабочего времени, умение прислушиваться к себе и контролировать эмоции, — рассказала Светлана Семеренко.

Правильный настрой

Первый день в офисе после долгого перерыва порой вызывает растерянность и тревожность даже у опытных профессионалов. Ключ к успеху — спокойствие. Главное — снять стресс и настроиться на рабочий лад. «Работа всегда чередуется с отдыхом», «Я уже не в первый раз выхожу после отпуска», «Все задачи мне знакомы, резких перемен в первый день не будет»… Проведите сеанс самоуспокоения в диалоге с самим собой. Поймите, что именно вас беспокоит. Не успеете справиться с задачами? Все будут отвлекать? Нет настроя на работу? Ответы на эти вопросы помогут предметно устранить причину тревоги, подобрать успокаивающие «контраргументы». Например, «я всегда все успеваю», «я профессионал», «только я сам влияю на свое настроение».

Физическая активность

Если позволяет время, сделайте классическую пятиминутную зарядку. Прямо на рабочем месте можно выполнять упражнения для глаз и дыхательные практики. Например, попробуйте сделать глубокий вдох на четыре счета, затем четырехсекундную паузу, а потом полный размеренный выход еще на четыре счета. И, конечно, делайте небольшие перерывы в течение рабочего дня — желательно через каждые 2 часа. Во время обеда можно ненадолго выйти на улицу, чтобы перезагрузиться и подышать свежим воздухом.

Планирование

Даже если у вас заранее был готов план на первый рабочий день, возможно его необходимо пересмотреть. За праздничную неделю могли появиться новые вводные, которые нужно учитывать. Планировать работу лучше не в одиночку. Пообщайтесь с коллегами и руководителем, чтобы сообща решить, что делать в первую очередь.

Составьте более детальный план на первый день и неделю. Даже если вы не привыкли выписывать каждое действие, это поможет сконцентрироваться после перерыва и не упустить ничего из виду.

Управление временем

Задачи в первые дни после праздников буквально сыплются как из рога изобилия, и не всегда понятно, за что браться. Есть риск с непривычки надолго «застрять» на одном деле и уйти в него с головой, потерять счет времени. Например, можно начать разгребать рабочую почту и растянуть это занятие на несколько часов. Лучше заранее заложить на это не более получаса, а затем переключиться на другие дела, чтобы не упустить что-то важное.

Разбейте задачи на этапы и выполняйте их постепенно. Так вы избавитесь от ненужной спешки и сможете делать работу качественнее. Возьмите за правило — даже в первый день сделать хотя бы одну маленькую задачу, но до конца. Будет легче настроиться на работу, если вы уже увидите результат.

Порядок в делах

Не стоит думать, что первый день исключительный, и сегодня можно не тратить время на порядок в делах, например, хаотично сохранять все файлы подряд на рабочий стол. Это только кажется облегчением и оптимизацией работы. Есть риск потерять важную информацию и создать аврал себе самому, если сразу не разложить все по полочкам.

Переработке — нет

Важно уметь вовремя остановиться и сказать «нет»не самым приоритетным задачам. Не стремитесь совершать трудовой подвиг, а позаботьтесь о себе. Это поможет сохранить продуктивность в долгосрочной перспективе. Да, сегодня вы можете успеть подготовить 20 справок, но потом всю неделю будете подавлены, и понадобится еще больше времени на раскачку. Чтобы не растерять силы сразу, нужно плавно погружаться в работу. В первый день желательно уйти вовремя, чтобы нагрузка на организм и перенастройка внутренних процессов не была шоковой.