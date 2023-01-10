Десять лет совместной работы

Фото: Александр Кочубей/ Вечерняя Москва

В ночь с 9 на 10 января 2013 года утренний выпуск«ВМ» впервые отпечатали в типографии «Прайм Принт Москва». Вот уже десять лет продолжается плодотворное сотрудничество между ведущим полиграфическим предприятием столичного региона и нашей редакцией.

Большое трехуровневое здание современной газетной типографии расположено в городе Долгопрудный. Именно там происходит «магия»: утренний, вечерний и еженедельный выпуски газеты «Вечерняя Москва», а также наши окружные издания из электронного формата«превращаются» в свою печатную форму. И на это уходит всего лишь около 40 минут! А, между прочим, тираж утреннего выпуска, с учетом приложения «Пресса в образовании», более 80 тысяч экземпляров. И все должно соответствовать высокому качеству, к которому привыкли читатели. Чтобы каждая буковка текста была четкой и правильной, фотографии — насыщенными, а корпоративный цвет газеты — нужного, узнаваемого оттенка. За этим следит директор по производству «ВМ» Сергей Пивнов.

— В типографии «ПраймПринт Москва» следуют всевеликим традициям еще советской полиграфии. Каждый тираж изданий «Вечерняя Москва» выполняется по строгому регламенту — это очень важно. Этот процесс можно сравнить с тем, как проверяется самолет перед взлетом — все узлы печатной машины должны пройти контроль, — сказал Сергей Пивнов.

Он добавил, что ни одна типография, которая находится в столичном регионе, не может сравниться по качеству тем, которое выдает «ПраймПринт».

— И я очень рад, что именно они печатают наши издания. В типографии «Прайм Принт»очень четко выстроена технологическая дисциплина. Это

не просто нажатие нужных кнопок в нужное время, а полное понимание того, что происходит в машинах, как ведет себя бумага, краска и печатная форма. Ранее параметры газетной бумаги подчинялись ГОСТу. Ныне производство бумаги выполняется по местным техническим условиям, — отметил Пивнов.

Он добавил, что еще одна важная составляющая — это квалифицированные профессионалы, которые воспитаны советской полиграфией, отличающейся безукоризненным исполнением технологических постулатов печати.

— Для типографии «ПраймПринт Москва» огромная ответственность и большая честь быть причастными к печатным выпускам «ВечернейМосквы» на протяжении уже десяти лет. Мы неподдельно рады возможности трудиться бок о бок с замечательным коллективом редакции «Вечерняя Москва» над совместными проектами ведущей газеты нашего любимого города, — рассказала управляющий директор Группы компаний «Прайм Принт» Людмила Пименова.