В Новый год — с новой работой: советы экспертов столичной службы занятости

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В начале года многие задумываются об изменении карьерного вектора. Особенно это актуально для специалистов, которые уже находятся в поиске нового места для трудоустройства. В январе многие компании строят планы на год, открывают вакансии и начинают поиск новых сотрудников. Специалисты учебного центра «Профессионал» рассказали, что стоит предпринять уже сейчас, чтобы быстро найти работу или безболезненно сменить вид деятельность в течение года.

Возобновите активный поиск

В конце года традиционно наблюдается спад интереса работодателей к новым кандидатам. Это понятно: компании подводят итоги года и только утверждают планы на будущее. К концу января все организации уже определятся с целями на текущий год и будут готовы набирать специалистов. Поэтому сейчас самое время активно откликаться на вакансии и рассылать резюме. Также можно напомнить о себе тем работодателям, которые взяли паузу в конце прошлого года или не успели просмотреть ваш отклик на вакансию.

В период с конца января по март компании будут формировать новые команды под утверждённые цели на год. В результате этих процессов на рынке труда появится много новых вакансий. Воспользуйтесь с умом январской «передышкой»: бросьте все силы на подготовку к трудоустройству.

Обновите резюме

К началу «высокого сезона» на рынке труда следует тщательно подготовиться. Обновите свое резюме, пересмотрите сопроводительные письма и материалы, подобранные в качестве портфолио. Заново проработайте свою самопрезентацию, оцените ситуацию на рынке и расставьте приоритеты в выборе вакансий.

Лучше всего проработать все шаги комплексно, обратившись за помощью к специалисту. В Москве выпускники «Профессионала» могут обратиться за помощью к карьерным экспертам центра. Они проводят для жителей столицы индивидуальные консультации, помогают проработать карьерный трек, оформить резюме, подобрать подходящую вакансию, выстроить диалог с работодателем, подготовиться собеседованию.

Акцент на обучение

Один из современных трендов — непрерывное обучение. Если вы задумываетесь о смене работы в новом году, обязательно воспользуйтесь возможностью повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Тем более, что для некоторых категорий граждан такая возможность доступна бесплатно. Это безработные, горожане старше 50 лет, мамы с детьми дошкольного возраста, семьи с детьми с доходом ниже прожиточного минимума. Набор на обучение в центре «Профессионал» начнётся в ближайшее время. Курсы займут от пары недель до двух–трех месяцев. Во время обучения можно получить бесплатное карьерное сопровождение.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.