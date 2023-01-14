Какие древние рецепты используют сегодня

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На этой неделе британские ученые раскопали рецепт, по которому 70 тысяч лет назад неандертальцы готовили себе блинчики. «Вечерняя Москва» заглянула в средневековое меню наших предков.

Блины по-неандертальски

Итак, для блинов потребуются зерна пшеницы или ячменя и чечевица — в соотношении 2:1. Все это нужно на ночь замочить, а затем растолочь в ступке. Если пюре будет слишком густым, добавьте воду. И лучше обойтись без блендера — из уважения к предкам, у которых из «техники» были только камни. Получившееся тесто нужно выложить на сковородку и поджарить на медленном огне, не забывая переворачивать блин. На солнце будет подольше!

Сырный суп из вепря

Какие-то блюда древней кухни видоизменены, но востребованы по сей день, другие носят скорее музейный характер.

— Скандинавский сырный суп йомс впервые упоминается в XIX веке, — говорит «Вечерке» реконструктор Ольга Смирнова. — В основе — копченые кости вепря (пять кило), вываренные в течение пяти часов. В чан с бульоном добавляем обжаренный на жиру с кореньями лук, грибы и дикорастущие растения, пшено. Если мяса для скандинавского супа не было, довольствовались сливками. Лишь в конце добавляли сыр, который тогда, по большому счету, являлся творогом. Я готовлю йомс как дома, так и в походах. В качестве крупы беру булгур и на вепря, конечно, не охочусь — копченые свиные ребра его заменяют.

Овсянка с селедкой

А вот к чему бы реконструктор точно не притронулась вновь — это овсяная каша с засоленной селедкой.

— Традиция скандинавов солить и квасить рыбу на лето подарила нам уникальное блюдо, рецепт которого прост, — продолжает Ольга. — Обжаренную селедку добавляют в горшочек с заранее помолотой овсяной кашей. Лук с морковью добавьте по вкусу и варите 40 минут. Популярным такое специфическое блюдо было за счет простоты приготовления в походе — соленая сельдь не портилась в любую погоду.

Хмельной мед

Запить старинный обед можно хмельным медом. Сбродивший мед настоять на травах по вкусу, а затем дождаться первых холодов и заморозить. Нас интересует часть, которая останется жидкой. Древний рецепт дает достаточно крепкий, свыше 13 градусов, продукт.

ФАКТ

Четкого рациона у наших предков не было, зачастую приходилось питаться «чем попало». Если вы до сих пор вините себя за неразборчивость в пище, просто представьте, что соблюдаете древние традиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Сюткин, историк русской кухни:

— Кухня в примитивном понимании начала зарождаться с момента, когда человек впервые прибег к обработке пищи. Сначала это было только механическое воздействие на еду, а затем термическое, что позволило получать больше белка из пищи. Соль же даровала нам возможность запасаться продуктами на зиму.

Опасное наследие

Порой нашим предкам, чтобы выжить, приходилось употреблять в пищу такую еду, которая могла и убить.

■ Рыба фугу

Сама по себе рыбка не ядовита, яд накапливается от пищи, которой она питается. Если повар повредит ядовитые внутренности фугу, то гость заведения умрет от паралича.

■ Живой осьминог

Сам по себе также не ядовит, но есть риск подавиться щупальцами, которые могут присосаться к горлу.

■ Лягушка-бык

А вот она действительно ядовита — африканцы, рискуя жизнями, едят ее целиком.

■ Навозный гриб

Достаточно мирный гриб, однако в сочетании с алкоголем может вызвать крайне неприятные последствия в организме человека.