Сквозь время: какие древние рецепты используют сегодня
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
На этой неделе британские ученые раскопали рецепт, по которому 70 тысяч лет назад неандертальцы готовили себе блинчики. «Вечерняя Москва» заглянула в средневековое меню наших предков.
Блины по-неандертальски
Итак, для блинов потребуются зерна пшеницы или ячменя и чечевица — в соотношении 2:1. Все это нужно на ночь замочить, а затем растолочь в ступке. Если пюре будет слишком густым, добавьте воду. И лучше обойтись без блендера — из уважения к предкам, у которых из «техники» были только камни. Получившееся тесто нужно выложить на сковородку и поджарить на медленном огне, не забывая переворачивать блин. На солнце будет подольше!
Сырный суп из вепря
Какие-то блюда древней кухни видоизменены, но востребованы по сей день, другие носят скорее музейный характер.
— Скандинавский сырный суп йомс впервые упоминается в XIX веке, — говорит «Вечерке» реконструктор Ольга Смирнова. — В основе — копченые кости вепря (пять кило), вываренные в течение пяти часов. В чан с бульоном добавляем обжаренный на жиру с кореньями лук, грибы и дикорастущие растения, пшено. Если мяса для скандинавского супа не было, довольствовались сливками. Лишь в конце добавляли сыр, который тогда, по большому счету, являлся творогом. Я готовлю йомс как дома, так и в походах. В качестве крупы беру булгур и на вепря, конечно, не охочусь — копченые свиные ребра его заменяют.
Овсянка с селедкой
А вот к чему бы реконструктор точно не притронулась вновь — это овсяная каша с засоленной селедкой.
— Традиция скандинавов солить и квасить рыбу на лето подарила нам уникальное блюдо, рецепт которого прост, — продолжает Ольга. — Обжаренную селедку добавляют в горшочек с заранее помолотой овсяной кашей. Лук с морковью добавьте по вкусу и варите 40 минут. Популярным такое специфическое блюдо было за счет простоты приготовления в походе — соленая сельдь не портилась в любую погоду.
Хмельной мед
Запить старинный обед можно хмельным медом. Сбродивший мед настоять на травах по вкусу, а затем дождаться первых холодов и заморозить. Нас интересует часть, которая останется жидкой. Древний рецепт дает достаточно крепкий, свыше 13 градусов, продукт.
ФАКТ
Четкого рациона у наших предков не было, зачастую приходилось питаться «чем попало». Если вы до сих пор вините себя за неразборчивость в пище, просто представьте, что соблюдаете древние традиции.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Сюткин, историк русской кухни:
— Кухня в примитивном понимании начала зарождаться с момента, когда человек впервые прибег к обработке пищи. Сначала это было только механическое воздействие на еду, а затем термическое, что позволило получать больше белка из пищи. Соль же даровала нам возможность запасаться продуктами на зиму.
Опасное наследие
Порой нашим предкам, чтобы выжить, приходилось употреблять в пищу такую еду, которая могла и убить.
■ Рыба фугу
Сама по себе рыбка не ядовита, яд накапливается от пищи, которой она питается. Если повар повредит ядовитые внутренности фугу, то гость заведения умрет от паралича.
■ Живой осьминог
Сам по себе также не ядовит, но есть риск подавиться щупальцами, которые могут присосаться к горлу.
■ Лягушка-бык
А вот она действительно ядовита — африканцы, рискуя жизнями, едят ее целиком.
■ Навозный гриб
Достаточно мирный гриб, однако в сочетании с алкоголем может вызвать крайне неприятные последствия в организме человека.