6 советских фильмов с участием автомобиля «Москвич»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Легендарный автомобиль «Москвич» был мечтой каждой советской семьи. Даже при наличии нужной суммы купить суперавто мог далеко не каждый: машины продавались в порядке очереди или людям с очень высоким положением. Уже с 40-х годов дизайн «Москвича» и содержимое беспрестанно совершенствовались, за редкими моделями и сейчас гоняются коллекционеры.

«Москвич» не раз задействовали в съемках популярнейших советских картин. Лучшие фильмы, где засветился культовый символ эпохи, — в материале «Вечерней Москвы».

«Зеленый огонек» («Москвич-407»)

Авторская разработка инженеров СССР — «Москвич-407» — получила чуть ли не главную роль в картине «Зеленый огонек» 1964 года. В центре сюжета — водитель таксопарка, которому предоставляют старенькое авто, подлежащее списанию в ближайшее время. Внезапно «развалюшка» начинает комментировать все события.

«Осторожно, бабушка!» («Москвич-401»)

«Москвич-401» засветился в кинофильме «Осторожно, бабушка!» 1960 года. Молодая женщина по имени Леночка должна управлять возведением Дома культуры. Из-за нехватки опыта и мудрости она сталкивается с многими препятствиями. На помощь ей приходит бабушка, которая мастерски управляет «Москвичом». К слову, ее играет великолепная Фаина Раневская. Авто становится надежным помощником в решении всех неурядиц.

«Сердца четырех» («КИМ 10-50»)

В романтической картине «Сердца четырех» 1941 года снялась одна из первых моделей марки — малолитражка КИМ 10-50, разработанная с ориентацией на иностранный Ford Prefect. Название модели КИМ расшифровывается как коммунистический интернационал молодежи.

Трогательный фильм повествует о поисках настоящей любви. Главные герои — сестры-противоположности. Однажды они знакомятся с двумя интересными молодыми людьми, после чего их жизнь меняется. КИМ 10-51 фигурирует в кино, когда главные герои застревают в нем посреди реки.

«Москва слезам не верит» («Москвич-400»)

После окончания ВОВ выпуск машины-легенды возобновили, усовершенствовав на основе образцов трофейных «опелей». Обновленный «Москвич-400» в 1979 году увидели на экранах зрители культового кино «Москва слезам не верит». Главная героиня в 50-х отправляется за рулем отечественного авто знакомиться с семьей жениха. После на машине этой же марки ее забирают из роддома с новорожденным.

«Бриллиантовая рука» («Москвич-408»)

«Москвич-408» впечатлял точеными дверцами, обновленной отопительной системой и повышенной звукоизоляцией. В конце 60-х он попал на кадры кинофильма «Бриллиантовая рука». Этим авто в вишневом цвете владел таинственный шеф.

«Гонщики» («Москвич-412»)

Кино повествует о мужской дружбе и периоде расцвета советского ралли с участием знаменитых советских спортсменов. В кино отлично продемонстрированы эпизоды со скоростным управлением машиной «Москвич-412».