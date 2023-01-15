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Приметы и советы

Дачник, готовь мангал: в России упростят правила разведения огня на загородных участках

Борис Орлов

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Общество
Дачник, готовь мангал: в России упростят правила разведения огня на загородных участках
Дачники Михаил и Наталья Китаевы с собакой породы шпиц Милкой / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Уже с 1 марта вступят в силу более щадящие нормы пожарной безопасности, которые порадуют прежде всего дачников и сельских жителей. «Вечерняя Москва» разбиралась в нововведениях.

По действующим правилам на участке в шесть соток готовить шашлыки и сжигать листву фактически невозможно. Дело в том, что от дома до «очага» должно быть расстояние не менее 50 метров. А сам участок, как правило, 20 на 30 метров.

— Правительство внесло изменение в действующие правила. Среди них — упрощение требований к использованию огня на приусадебном участке, — сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. С 1 марта жечь листву будет можно на расстоянии 15 метров от дома. Причем если вы сжигаете ее не открытым способом, а в бочке, то расстояние уменьшается и вовсе до 7,5 метра. А готовить на мангале шашлыки с 1 марта разрешается на расстоянии от 5 метров. Будет разрешено использовать и самодельные мангалы.

Также будет можно использовать даже печи. Если же и новые нормы собственники нарушат, то штраф останется прежним — от 2 до 4 тысяч рублей на каждого нарушителя. Выписать его сможет инспектор МЧС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов:

— Я бы вообще не рекомендовал на даче что-либо сжигать. Вдыхание дыма может привести к онкологическим заболеваниям. Чтобы утилизировать ветки, можно, например, купить шредер. Это такая машина, которая «пережевывает» ветки в опилки. Они очень хороши для мульчирования и отсыпания дорожек.

ФАКТ

Жарить на улице шашлыки можно практически при любой температуре. Однако следует учесть, что мороз «давит» на мясо, поэтому на приготовление блюда вы потратите намного больше времени и дров.

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