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Смотрите, кто пришел: чем известен Валерий Герасимов

Александр Хохлов

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Общество
Смотрите, кто пришел: чем известен Валерий Герасимов
Фото: Минобороны РФ

Командующим Объединенной группировкой сил специальной военной операции назначен начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Иностранные эксперты называют его «самым закрытым русским генералом». Да, Герасимов немногословен и не дает интервью. Ему незачем создавать себе имидж, он человек дела.

Валерий Герасимов стал командующим, а его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Где родился, там и учился

Валерий Герасимов родился в 1955-м в Казани. Рассказы ли дяди, на фронтах Великой Отечественной войны командовавшего танковой ротой, или читаные-перечитаные книги Константина Симонова повлияли на ранний выбор жизненного пути, но он уже с детства твердо знал, что обязательно станет офицером. Благо в Казани было Суворовское военное училище. Выдержав большой конкурс, Герасимов поступил в СВУ и окончил курс обучения с отличием.

Вновь, не уезжая из родного города, вчерашний «кадет» стал курсантом — поступил в прославленное Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. 3897 командиров-танкистов вышли из его стен в 1941–1945 годах. Более 250 выпускников КВТКУ стали генералами, 70 танкистов — Героями Советского Союза, 15 человек были удостоены звания Героя Российской Федерации.

Геройскую звезду на грудь и генеральские погоны на плечи через много лет получит и сам Валерий Герасимов — за военную операцию в Сирии. А тогда, в военном училище, будущий начальник Генштаба Вооруженных сил России грыз гранит науки с присущим ему сызмальства (и на всю жизнь!) упорством. Старание, терпение, настойчивость в овладении военными науками не прошли впустую: в 1977 году Герасимов окончил КВТКУ с золотой медалью.

О личной жизни и семье генерал Герасимов не рассказывал. Известно только, что с будущей женой он познакомился еще во время учебы в военном училище и семью создал рано. Супруга родила ему дочь и сына. Наследник пошел по стопам отца и стал офицером.

Движение вверх

Дальше у Валерия Герасимова пошла обычная офицерская служба, которую он проходил, не перепрыгивая ступени карьерной лестницы. Последовательно командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск (дислоцировалась в Польской Народной Республике) и Дальневосточном военном округе. После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (с отличием) получил распределение в Прибалтийский военный округ. Здесь, в начавшем в перестроечные времена бурлить регионе, Герасимов прошел очередные этапы командирского становления: от начальника штаба танкового полка до командира мотострелковой дивизии. После развала Советского Союза сумел без потери техники и материальных средств вывести соединение в Россию и обустроить новое место дислокации частей и подразделений в Смоленской области. Проявившего высокие организаторские способности деятельного офицера руководство Министерства обороны направило на учебу в «школу генералов» — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Герасимов и ее окончил с отличием.

Как хорошо быть генералом...

Пули чинов не разбирают. Под чеченским Бамутом небольшая бронегруппа российских войск попала в засаду. Вместе с бойцами с оружием в руках отбивался от боевиков и начальник штаба 58-й армии Северо-Кавказского военного округа генерал-майор Валерий Герасимов. Взяв командование на себя и умело организовав управление, он не потерял в этом бою ни одного солдата. Маленький отряд наших военнослужащих стойко оборонялся до прибытия вертолетов огневой поддержки Ми-24, которые пусками НУРСов (неуправляемых авиационных ракет) по горной «зеленке» вынудили террористов отойти. Но, конечно, в 1990-х главной задачей для начштаба самой большой по численности войск общевойсковой армии России было не самому в атаки ходить. Организация управления боевой подготовкой, материальным снабжением, разработка планов операций воюющих тогда против бандформирований в Чечне и Дагестане частей и подразделений 58-й армии занимали у Валерия Васильевича 24 часа в сутки. А то и 25-й час приходилось прихватывать... Справлялся успешно.

Тщательно спланированные им операции по взятию Бамута и перекрытию с высадкой тактического воздушного десанта участка государственной границы с Грузией в Аргунском ущелье были выполнены безукоризненно.

Вероятно, их сейчас изучают в военных вузах как классику организации борьбы с террористическими формированиями.

«32 варианта в голове»

Полководческое кредо Герасимова: командовать — значит предвидеть.

Убеждение это выковывалось за долгие годы службы от лейтенанта до генерала армии, а полностью сформировалось и окрепло на высоких командных должностях. Прослужив несколько лет начальником штаба 58-й общевойсковой армии, генерал Герасимов стал ее командармом. Затем последовало новое назначение — начштаба Дальневосточного военного округа. Дальше — Москва, должность начальника Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ. После этого Валерий Васильевич занимал посты начальника штаба Северо-Кавказского военного округа, командующего войсками Ленинградского, затем Московского военных округов, служил зам начальника Генштаба и командующим войсками Центрального военного округа.

Указом президента от 9 ноября 2012 года Валерий Герасимов был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первым заместителем министра обороны страны. Прежде чем войска поднимутся в атаку, на карте должны быть нарисованы стрелы, указывающие направление наступления.

От подготовки офицеров и генералов Генштаба зависит, будет ли разбит противник и сколько солдат останется в живых.

Все учесть, все заранее предусмотреть в условиях резко меняющейся на войне обстановки — это особый, редкий талант.

Умный, осторожный, расчетливый, держащий в голове 32 варианта развития событий на театре военных действий — так характеризуют Валерия Васильевича люди, служившие под его командованием.

За 10 лет службы генерала армии Герасимова на посту главы Генштаба состоялись мирное воссоединение Крыма с Россией и закончившаяся разгромом вооруженных отрядов террористических организаций военная операция российских Воздушно-космических сил в Сирии.

Несомненно, в этих успехах есть большая заслуга сотрудников российского Генштаба и лично его начальника.

Что должно измениться

Теперь к скрупулезной и многоплановой работе по планированию стратегических операций у Валерия Васильевича добавились и заботы командирские. С назначением Герасимова командующим Объединенной группировкой войск (сил), действующих в рамках специальной военной операции, должны произойти перемены в системе управления войсками. В первую очередь уменьшится количество согласований планов военных операций всех уровней.

Герасимову незачем тратить время на передачу команд по ступеням служебной пирамиды военного управления — он сам на ее вершине.

Во-вторых, совмещаются в одной точке центр работы по планированию и подготовке важнейших стратегических операций и гибкое и оперативное руководство вооруженной борьбой в зависимости от реально складывающихся изменений обстановки на театре военных действий.

Нам нужна одна победа

В 2009–2012 годах генерал Герасимов командовал военными парадами в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Вероятно, сложный церемониал Валерий Васильевич хорошо помнит до сих пор. Хочется верить, что под его началом пройдет и победный парад российских войск в освобожденном от фашистского морока Киеве.

И очень хочется, чтобы этот парад состоялся как можно скорее.

Наш народ заждался побед.

ДОСЬЕ

Генерал армии Валерий Герасимов — Герой Российской Федерации. Также награжден орденами Святого Георгия III и IV степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени c мечами, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, многими медалями.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»:

— Министерство обороны России разъяснило смысл назначения Герасимова командующим группой войск в зоне СВО. Все просто: это сделано для централизации командования и выстраивания четкой единой системы ответственности в условиях увеличения масштабов операций. Сейчас в СВО задействовано около полумиллиона человек. После подготовки они будут заниматься проведением различных операций. Соответственно, возросли требования к обеспечению логистики этой группировки, нужно больше материально-технического обеспечения, появилась необходимость проводить мероприятия по маскировке, внедрению и боевому применению новых видов вооружений. И все это делать в гораздо большем количестве и в новом качестве. Раньше вся группировка составляла порядка 150 тысяч человек, и для управления ею вполне хватало уровня командующего СВО и командующих направлениями. Теперь уровень группировки поднялся кратно, и вполне логично, что и руководство тоже должно быть соответствующим. А появившиеся в интернете разговоры про всякие кабинетные интриги — это вбросы от киевских центров информационно-психологических операций и наших доморощеных турбопатриотов, которые на своих диванах лучше всех знают о положении дел в армии. Но их мнение десятое, и на него не стоит обращать внимания.

Сергей Мельков, сопредседатель Ассоциации военных политологов:

— Я считаю, что это не только кадровое, но и политическое назначение с целью повысить статус СВО. Кроме того, надо учитывать, что в спецоперации у нас участвует не только Министерство обороны, но и другие силовые структуры, например Росгвардия. И назначение командующим группировкой войск в зоне СВО начальника Генштаба логично дает и повышение статуса Министерства обороны РФ по сравнению с другими военными структурами. Кроме того, такое назначение должно опосредованно иметь влияние на внутриполитические и экономические вопросы в стране. Например, вспомним высказывания Дмитрия Медведева об ужесточении наказаний за срыв поставок по гособоронзаказу. А ведь это производственно-экономический вопрос, имеющий непосредственное отношение к обеспечению СВО. Начальник Генштаба имеет отношение к планированию гособоронзаказа, и в лице Медведева Минобороны РФ приобретает влиятельного лоббиста во внутриэкономических вопросах. К тому же по Закону «Об обороне» военкоматы, у которых возникли трудности при частичной мобилизации, подчинены именно Генеральному штабу. И при совмещении Валерием Герасимовым должностей начальника этой структуры и командующего группой войск в зоне СВО сокращается разрыв между военкоматами и непосредственно войсками, которые от них зависят. Думаю, что и в идеологическом плане это назначение будет иметь последствия. Как минимум в виде усиления военно-политических органов в наших вооруженных силах, а возможно, и не только в них.

Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке:

— Назначение Герасимова действительно имеет смысл для улучшения управления спецоперацией. Он, будучи главой Генштаба, имеет всю информацию по возможностям всех видов и родов наших войск и при этом всю власть для использования таких возможностей на нужды СВО. В этом и смысл: в отличие от генералитета отдельных видов и родов войск, где, например, представители Сухопутных войск могут не во всем понимать специфику действий авиации или флота, начальник Генштаба информирован обо всех аспектах деятельности вооруженных сил сразу и с этой позиции может гораздо лучше координировать их действия. Кроме того, Герасимов — фигура политическая. Он имеет возможность прямого доклада президенту России Владимиру Путину. А это, соответственно, позволяет быстрее принимать решения.

Алексей Мартынов, политолог:

— В назначении Валерия Герасимова я вижу именно кадровые дела самих военных. По-моему, такую перестановку надо было сделать еще в самом начале спецоперации. А раскручиваемые в интернете слухи о политической составляющей этого события — это, на мой взгляд, натягивание совы на глобус. Всерьез о влиянии этого назначения на политику государственного уровня могут размышлять лишь диванные «эксперты», которые считают себя специалистами всегда и во всем. Но это чушь. Армия у нас вне политики. Военные делают свое дело, и не надо приписывать им глупости.

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