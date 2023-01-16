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Одноклассники и «Глазами инженера» запустили проект по архитектурным стилям для начинающих

Павел Гриднев
Общество
Одноклассники и «Глазами инженера» запустили проект по архитектурным стилям для начинающих
«Глазами инженера» / Фото: Социальная сеть Одноклассники

Социальная сеть Одноклассники и «Глазами инженера» с 16 по 22 января проведут серию видеоэкскурсий и опубликуют серию постов об определенной эпохе на примерах известных московских зданий. Пользователи познакомятся с несколькими архитектурными стилями: авангардом, сталинским «большим стилем» и советским модернизмом. Лекции будут проходить в группе «Глазами инженера» в ОК.

Первая видеоэкскурсия пройдет 16 января и будет посвящена авангарду. Из нее пользователи узнают, как в здании дома-коммуны на улице Орджоникидзе воплотились все принципы современной архитектуры, сформулированные архитектором Ле Корбюзье: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна. В видео 18 января расскажут, как выбирали места для строительства сталинских высоток, из какого материала выполнена отделка фасада высотки у Красных ворот, а также в чем ключевые отличия сталинского «большого стиля». 20 января на примере микрорайона Северное Чертаново пользователи рассмотрят, как модернизм взаимодействует с ландшафтным дизайном и предлагает для горожан подземные проезды и парковки, а также зимние и летние сады.

— Мы выбрали эти три стиля как основные в нашей стране в XX веке. Часто степень ценности зданий связывают с их возрастом: мол, чем старее, тем больше заслуживает внимания. Мы же уверены, что и недавнее наследие крайне интересно и ждет нашего внимательного изучения, — уверена команда «Глазами инженера». — В Москве много архитектурных объектов, возникших в XX веке, они преобразили «ткань города», но во многом связаны с его историей и спецификой. Например, авангард стал логическим продолжением рационального модерна 1900-х годов, а сталинские высотки вдохновлены не только американскими небоскребами, но и башнями Московского Кремля.

Помимо лекций в группе проекта появятся карточки с отличительными характеристиками различных архитектурных эпох на примере известных московских зданий, которые помогут каждому узнать что-то новое об архитектуре в столице.

Выразить свою любовь к архитектурному стилю пользователи смогут при помощи тематических рамок на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки».

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты. В декабре прошлого года ОК вместе с Artefact запустили онлайн-экскурсии по пяти музеям России. В марафоне приняли участие Государственный музей Востока, Государственный исторический музей, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а также художественные музеи Белгородской и Ярославской областей.

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