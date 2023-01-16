«Стоимость может дойти до 250 тысяч»: как получить шенгенскую визу в 2023 году

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Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое шенгенская виза и какие страны можно посещать

Для законного путешествия во многие европейские страны требуется оформление шенгенской визы.

На данный момент в Шенгенскую зону входят 27 европейских стран:

Австрия;

Бельгия;

Венгрия;

Германия;

Греция;

Дания;

Исландия;

Испания;

Италия;

Латвия;

Литва;

Лихтенштейн;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Словакия;

Словения;

Финляндия;

Франция;

Чехия;

Хорватия;

Швейцария;

Швеция;

Эстония.

В объединение планируют вступить и другие государства. Например, прошения Румынии и Болгарии рассмотрят в 2024 году. А Кипр сможет войти в Шенгенскую зону после завершения военного конфликта.

Монако, Андорра, Ватикан и Сан-Марино придерживаются правил сообщества, но не являются его официальными участниками и не претендуют на вступление туда. Путешественники могут въехать в эти страны при наличии шенгенской визы. Но попасть из них обратно будет невозможно. Однако у россиян такой возможности нет.

Шенгенская виза является единым документом, который разрешает въезд в Шенгенскую зону и свободное перемещение по ней. Но важно помнить, что срок пребывания не может превышать 90 дней за шесть месяцев.

Шенгенские визы могут отличаться по количеству посещений:

однократные — позволяют въезд в страну только один раз, после выезда виза аннулируется;

двукратные — разрешают посещение дважды за срок действия.

Кроме того, шенгенские визы делятся на типы в зависимости от цели визита:

тип А — такой документ выдают беженцам;

тип С — данный документ выдают туристам, для встречи с родственниками и лечения;

тип D — национальная, рабочая или студенческая виза;

FTD и FRTD — этот документ выдают только жителям Калининграда для проезда транзитом стран Шенгенской зоны по пути в другие российские города;

LTV — краткосрочная виза, разрешающая нахождение только на территории той страны, которая ее выдала.

Какие страны выдают шенгенскую визу россиянам

В прошлом году в связи с проведением специальной военной операции многие страны Шенгенской зоны запретили въезд россиянам. Более того, с 12 сентября 2022 года отменили упрощенный визовый режим для граждан России. Эта мера значительно усложнила получение шенгенских виз.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», в какие страны Шенгенской группы могут отправиться на отдых россияне на данный момент:

— Сейчас гражданам России выдают шенгенские визы такие страны, как Германия, Франция, Италия, Греция и Испания. Страны Прибалтики, Чехия, Дания, Бельгия, Лихтенштейн, Нидерланды, Мальта, Люксембург, Словакия и Финляндия категорически не выдают визы россиянам.

Тем не менее стало известно, что визовые центры Хорватии начали прием документов для выдачи краткосрочных шенгенских виз типа С (по всем целям поездок) и долгосрочных виз типа D.

Как получить шенгенскую визу и какова ее стоимость

Мельник объяснил, какие документы необходимо собрать гражданам России, чтобы получить шенгенскую визу:

— Сейчас россияне должны предоставить загранпаспорт, который действителен не менее чем в течение шести месяцев со дня окончания поездки. Также нужны фотографии и заполненная анкета. Очень важно дать финансовые гарантии. В данном случае необходимо предоставить справку с места работы с определенным окладом или выписку из налоговой инспекции за последние 6 месяцев. А также справку о покупке валюты или выписку с банковского счета, на котором должна лежать сумма из расчета не менее 75 евро в сутки на человека.

Кроме того, требуются обязательное подтверждение покупки авиабилетов, подтверждение брони отеля или приглашение со стороны шенгенского государства: например, от родственников или с места работы, предупредил эксперт.

— В последнее время представители консульства звонят в отели. Раньше достаточно было оформить бронирование на сайте, а потом можно было отменить бронь. Сейчас так сделать нельзя. Нужно подтвердить свое пребывание хотя бы в течение нескольких дней в определенной гостинице, — сказал он.

Также Мельник напомнил о том, что пересечение наземной и воздушной границ происходит по разным правилам:

— Важно помнить, что есть правила пересечения наземной границы, а также воздушной границы. В страны Прибалтики вообще нельзя сейчас пытаться проехать россиянам с шенгенскими визами других стран. Эти страны четко сказали, что россиян они не пускают. Нужно лететь в страну, которая выдала вам визу, напрямую. Но есть еще способ. Можно сделать пересадку в Стамбуле или Дубае. О наземном пересечении границ стоит забыть, даже с территории Белоруссии.

Стоимость шенгенской визы зависит от консульского и визового сборов. Также цена зависит от пакета документов и от страны, в которую планируется въезд. Минимальная стоимость на сегодняшний день составляет 12–15 тысяч рублей на человека, а максимально сумма может дойти до 250 тысяч. Все зависит от компании, в которую человек обратится, пояснил Мельник.

Сколько времени делают шенгенскую визу

По словам специалиста, самое минимальное время ожидания выдачи шенгенской визы составляет две недели. Это касается Греции.

— Однако в прошлом году греки практически никому не выдавали шенгенские визы. Число отказов для россиян составило 99 процентов. Я считаю, что в 2023 году нас ждет аналогичная ситуация, — уверен Мельник.

Для поездки в Испанию, Германию, во Францию, в Италию и Испанию срок оформления визы составляет от одного до полутора месяцев. Все зависит от ближайшей даты записи в консульство, рассказал собеседник «ВМ».

Причины отказа при получении шенгенской визы

Эксперт по туризму предупредил, что россиянину могут отказать в повторном получении визы, если он нарушил правила пребывания в европейской стране. Более того, самый распространенный вариант отказа бывает в ситуации, когда человек получает визу одного шенгенского государства, а въезжает в другую европейскую страну.

Важно внимательно подготовить необходимые документы, заверил специалист:

— Консульство может отказать из-за недостоверности поданных документов. Важно понимать, что организация не будет объяснять причину, по которой совершен отказ при выдаче шенгенской визы.

Собеседник «ВМ» рассказал, через какой срок россиянин может вновь подать документы на получение шенгенской визы после отказа.

— Многое зависит от страны посещения. Например, когда отказывали страны Прибалтики, можно было обращаться за визой в Италию или во Францию. Они не обращали на это внимания. Но на данный момент средний срок, через который можно обращаться за повторным «шенгеном», составляет минимум полгода. А лучше это сделать через год. Но у каждой страны свои правила, — сказал он.

Мельник считает, что если россиянин не получил немецкую визу, то он спокойно может подать документы на оформление французской визы. Вероятность ее получения минимальна, но никто не запрещает испытать удачу.