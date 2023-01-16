Ударная сила: на что способны самолеты нового поколения Су-57

Московская область. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском районе / Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минобороны России получило партию серийных самолетов пятого поколения Су-57. Возможно, в 2023 году их применение на театре боевых действий станет системным.

Принципиальная основа для создания отечественного истребителя нового поколения была заложена еще советскими авиаконструкторами на рубеже 1980–1990-х годов. В 1994 году проект был закрыт по причине «перестроек-перестрелок» и отсутствия денег. В КБ Сухого разработки продолжились. В итоге получился проект Су-47 с крылом обратной стреловидности. На его модели отработали многие прорывные технологии.

Они пригодились, когда в 2002 году работы по перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации (ПАК ФА) были возобновлены. Первый опытный образец Су-57 поднялся в воздух в 2010 году. В 2017 году опытная модель совершила первый полет на новых двигателях под кодовым названием «изделие 30».

В 2019 году началось серийное производство Су-57. Об этом на военно-техническом форуме «Армия-2019» сообщил президент России Владимир Путин, анонсировав закупку Министерством обороны 76 истребителей пятого поколения. Они должны поступить на вооружение трех авиаполков ВКС к 2028 году.

Многофункциональный истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает многими достоинствами: сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, современным вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим комплексом бортового оборудования.

Стелс-технологии

Значительная часть информации о Су-57 засекречена. Из открытых источников информации известны лишь некоторые характеристики.

Главная особенность, благодаря которой истребитель остается в небе незамеченным для противника, это спроектированный особым образом фюзеляж. Плоскости самолета разработаны так, чтобы ЭПР (эффективная площадь рассеяния) оставалась на минимальных значениях. Она составляет всего 0,2 кв. м. Для сравнения: у американского истребителя F-22 Raptor этот показатель — 0,3 кв. м. Снижение заметности обеспечивается и примененными стелс-технологиями.

Это — поглощающие и отражающие радиоволны материалы в конструкции и покрытии планера, а также бортовые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маскировочная окраска. Важную роль в малозаметности Су-57 играет его способность оперативно получать информацию о противнике, не обнаруживая при этом себя.

10 тонн ракет и бомб

Су-57 оснащен принципиально новым комплексом интегрированной авионики с высокой степенью автоматизации. В основе его радиолокационной системы самая современная технология обнаружения — активная фазированная антенная решетка (АФАР), содержащая 1526 приемопередающих модулей.

Это обеспечивает Су-57 большую дальность обнаружения, многоканальность сопровождения целей и применения по ним управляемого ракетного оружия. Сверхманевренный Су-57 может применять широкую номенклатуру средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух — воздух», «воздух — земля» и высокоточные авиационные бомбы, оснащенные модулями наведения ГЛОНАСС. Максимальная боевая нагрузка — 10 тонн боеприпасов. Новый самолет способен воевать в условиях сетецентрической войны.

Его готовят для выполнения задач в интеграции с новейшим тяжелым беспилотником «Охотник». «Стая» ударных дронов-роботов под управлением пилота истребителя может стать прорывом в области боевого применения военной авиации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех»:

— Су-57 — будущее российской боевой авиации, в нем воплотились передовые технологии и конструкторские решения. Сверхманевренный, малозаметный, он может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны. Сейчас на авиазаводе в Комсомольскена-Амуре реализуется масштабный проект, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин.