Российские солдаты зачищают город от вражеской техники

Боец подразделения ЧВК «Вагнер» во взятом под контроль российскими войсками Соледаре. Украинская армия в панике покинула город, оставляя поврежденную и уничтоженную технику, оружие и боеприпасы / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

ВСУ в панике бежали из Соледара, по пути бросая свое оружие, боеприпасы и оставляя солдат. Об этом 16 января сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики.

В ведомстве отметили, что дома, где прятались солдаты ВСУ и наемники, разрушены, а они сами сбежали в пригороды Соледара.

— Почти по всему населенному пункту можно видеть тела украинских боевиков, поврежденную и уничтоженную технику, а также оборудование, оружие и боеприпасы, в том числе натовского производства. Все это было брошено националистами, в панике убегавшими из Соледара, — подчеркнули в Народной милиции ДНР.

В ведомстве отметили, что ВСУ вели плотные обстрелы территории ДНР с применением РСЗО и артиллерии натовского калибра. Под огнем оказались Донецк, Макеевка, Гольмовский, Горловка, Еленовка и Широкая Балка.

Мэр Донецка заявил, что ВСУ наносили удары целенаправленно.

— Удары наносились по объектам инфраструктуры, по подстанциям. Это привело к частичному отключению наших жителей от электроэнергии. Вместе с тем ремонтные бригады делают свою работу. Мы прекрасно понимаем, что Украина бьет по ремонтным бригадам, которые выходят на ликвидацию последствий.

По его словам, под огнем с украинской стороны поселок Еленовка в пригороде, Калининский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Используется артиллерия натовского калибра — 155 миллиметров и реактивные системы залпового огня.

А официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о поражении склада вооружений в ДНР.

— Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск сил Вооруженных сил Российской Федерации поражены склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе, — сказал он.

Конашенков отметил, что российские войска уничтожили несколько реактивных систем залпового огня врага.

— В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики, — сказал Конашенков.

Кроме того, по данным Минобороны России, уничтожены: гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация» в районах населенных пунктов Зализничное и Орехово Запорожской области. Также ликвидирована самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе населенного пункта Инженерное Херсонской области.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не трогают жителей, которые ждут прихода вооруженных сил Украины.

— Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях или оскорбляет вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение. Перед этим эта категория едет и копает окопы две недели, — сказал он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

— Оцениваем, воспринимаем (о поставках танков Украине от Великобритании. — «ВМ») весьма негативно. Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны — Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, — не способны изменить ситуацию на месте.