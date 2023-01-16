Феерия научных знаний: как Москва способствует вовлечению детей в науку

Ученик школы № 1535 Дмитрий Бруцкий держит в руках свое изобретение — аппаратно-программный комплекс для управления мобильным роботом, который он создал на занятиях в кружке робототехники в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 января отмечается Международный день детских изобретений. «Вечерняя Москва» узнала, как в столице способствуют вовлечению детей в науку, и пообщалась с юным разработчиком.

Дмитрий Бруцкий учится в 10-м классе школы № 1535 и уже шесть лет посещает кружок робототехники в Московском дворце пионеров.

— О кружке робототехники узнал от друга, учась в четвертом классе. Заинтересовался и стал ходить на занятия, — рассказал он.

Школьник начинал с самого простого — учился собирать роботов, потом постигал азы программирования, а сегодня — разработал интеллектуальную систему управления для автономного робота-спасателя.

— Моя цель — создать универсальную интеллектуальную мобильную платформу для решения различных задач. К разработке такой платформы я двигаюсь поэтапно. Сейчас я разработал аппаратно-программный комплекс для управления мобильным роботом. Он включает в себя плату и программное обеспечение, с помощью которых можно управлять роботом, — пояснил он.

По словам Дмитрия, найти аналогов в интернете ему не удалось. Была лишь одна похожая разработка, уступающая по возможностям.

— Кроме того, моя разработка более проста в использовании. Программная часть позволяет внести основные параметры платформы для настройки системы управления. Это может сделать любой пользователь, не имеющий навыков программирования, — уточнил молодой изобретатель.

Школьник поделился, что мечтает создать устройство, которое будет полезно обществу. И первые шаги к этому делает уже сейчас.

— В кружке робототехники Московского дворца пионеров очень хорошо оборудованы лаборатории — есть 3D-принтер, фрезерный, токарный станки и станок лазерной резки, — отметил Дмитрий.

Возможность попробовать себя в науке и придумать изобретение есть у каждого столичного школьника. Московский дворец пионеров — одна из знаковых площадок столицы для подготовки юных изобретателей.

— Мы даем невероятные возможности для учащихся, помогая им развивать свои таланты, выбрать будущую профессию и пробовать себя в разных направлениях. У нас открыто более 1500 программ допобразования по всей Москве, — подчеркнула директор ГБПОУ «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.

Современные технологии ребята изучают и в своих школах. Для этого созданы инженерные, ИТ-, академические классы. Кроме того, в Москве работают детские технопарки, например, при Центре развития инжиниринга Московского Политеха. Он специализируется на транспортных системах и ИТ-технологиях. По словам исполняющей обязанности начальника детского технопарка Екатерины Хлопцевой, слушателем курсов в технопарке может стать ребенок любого возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Молев, замглавы Департамента образования и науки Москвы:

— Москва активно развивает допобразование, и у юных жителей есть уникальная возможность выбрать кружок или секцию по интересам. В школах, колледжах, учреждениях допобразования их открыто более 130 тысяч. При этом большая часть кружков бесплатные. Самые востребованные у школьников — технического и естественно-научного направлений. Посещая такие кружки, ребята готовятся к поступлению и учебе в предпрофессиональных классах. В помощь им самое современное оборудование для исследований, а также различных научных экспериментов.

КСТАТИ

Московских школьников приглашают на отборочный этап олимпиады Центра педагогического мастерства (ЦПМ) по робототехнике. Соревнование пройдет очно с 20 по 28 января. Оно рассчитано на учеников 4–11-х классов. Состязаться будут команды, состоящие из одного–двух учеников и тренера. Команды, успешно выполнившие задания, пригласят в финал, который пройдет в феврале. Кроме того, все финалисты смогут выступить на турнире двух столиц в мае.