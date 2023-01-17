В Кризисном центре помощи женщинам и детям помогут проработать психологические травмы

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Полученный в детстве негативный опыт может существенно повлиять на отношения с окружающими во взрослом возрасте. Более 17 тысяч москвичей обратились к психологам Кризисного центра помощи женщинам и детям в 2022 году. Специалисты отмечают, что большинство обращений связано с травмами из детства. Подробнее о том, как москвичкам помогают проработать подобные ситуации, рассказывает психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям Наталья Жукова.

В Кризисный центр помощи женщинам и детям обратилась Елена. Она рассказала психологу, что в отношениях с мужем Владиславом регулярно чувствует одиночество и опустошение. Мужчина может молчать и не обращать на жену внимание, если ему что-то не нравится, показывая таким образом свое недовольство. Из-за этого женщина испытывала чувство вины и подавленности.

На консультациях психолог помог Елене повысить самооценку, избавиться от синдрома жертвы. Женщина записывала в дневник свои чувства и анализировала их вместе со специалистом. Елена училась говорить о своих мыслях и эмоциях простыми «Я-сообщениями». Использование в работе метафорических ассоциативных карт позволило обратиться к травмирующей ситуации, возникшей еще в детском возрасте. Оказалось, что мама женщины нередко выражала свое недовольство молчанием, которое могло длиться несколько дней. Елена вспоминала, что в такие моменты чувствовала отчаяние, подолгу плакала у себя в комнате, не находя утешения и поддержки.

Работая со специалистом, Елена постепенно училась формировать здоровые отношения с собой, выстраивать границы, искать внутренний ресурс и путь к себе настоящей. Также удалось улучшить взаимопонимание с мужем. Владислав присоединился к консультациям с психологом, и вместе с женой они смогли понять, как лучше налаживать общение.

— Благодаря помощи специалиста я смогла разобраться в себе, начала лучше понимать собственные чувства, научилась с ними справляться. Нам с мужем предстоит большая работа, чтобы выстроить крепкие и здоровые отношения, основанные на доверии и уважении. Мы готовы и дальше работать с психологом, чтобы достичь гармонии и взаимопонимания, — поделилась Елена.

При работе с детскими травмами психологи кризисного центра, в первую очередь, помогают осознать глубину проблемы. После принятия ее масштаба прорабатывают способы и возможности дальнейшего выстраивания здоровых отношений с окружающими людьми.

На консультациях специалисты показывают женщинам, как отделять чувства и эмоции родителей из прошлого от своих. Важный шаг в проработке травм, приобретенных в раннем возрасте, — осознать и принять тот факт, что человек не виновен в проблемах папы и мамы.

Эмоциональное и физическое отделение от родителей — значимое условие для эффективного результата в работе с детскими травмами. Большое внимание психологи уделяют завершению сепарации, если этот процесс так и не был пройден до конца самостоятельно. Итогом проработки детских травм должно стать умение слушать и слышать собственное «Я», выбирать себя, не бояться ошибиться или столкнуться с осуждением. Для этого специалисты помогают найти внутреннюю опору.

— Идеальных родителей не бывает, поэтому ситуации, травмирующие психику ребенка, могут возникнуть в любой семье. Но только сам человек решает, оставить все без изменений или улучшить свою жизнь. Помните, что сейчас вы ответственны за себя. Прошлое невозможно исправить, но настоящее изменить вам под силу! Психологи кризисного центра и столичных семейных центров готовы оказать поддержку в проработке детских травм и вернуть человеку веру в себя, — отметила Наталья Жукова.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Более подробную информацию можно найти на портале «Мой семейный центр».