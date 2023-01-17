Съемки «Титаника» организовала российская Академия наук

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Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник» выйдет в прокат четвертый раз — в честь 25-летия премьеры, сообщили 16 января в крупной кинокомпании. Без российской науки и глубоководных аппаратов картина бы не состоялась. «Вечерняя Москва» связалась с нашим ученым Анатолием Сагалевичем, который лично принимал участие в съемках затонувшего корабля.

Для съемок зрелищных сцен у самого «Титаника» — на дне Атлантического океана на глубине 3750 метров — были использованы два глубоков одных обитаемых аппарата — «Мир-1» и «Мир-2», принадлежащие российской Академии наук. Руководителем погружений с нашей стороны был профессор Анатолий Сагалевич. Сейчас он — Герой России (за экспедиции на дно у Северного полюса) и заведующий лабораторией глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН.

— Сама идея фильма «Титаник» родилась у Джеймса Кэмерона на почве наших экспедиций на «Мирах», — рассказывает Анатолий Сагалевич. — Еще в 1991 году мы на этих аппаратах погружались на месте катастрофы с режиссером Стивом Лоу и создали документальный фильм «Титаник». Кэмерон увидел его в Оттаве, впечатлился и прилетел к нам в Россию, — осмотрел научное судно «Академик Мстислав Келдыш», на котором базировались «Миры», и стал планировать съемки с использованием нашей техники.

По словам Сагалевича, глубоководные погружения — дело трудное и долгое, и Кэмерону с его нетерпеливым характером энтузиаста пришлось привыкать к этому.

— Первое погружение у нас прошло почти впустую, — говорит Сагалевич. — Кэмерон постоянно спрашивал, почему все так медленно и нельзя ли быстренько завернуть туда, поднырнуть там, а я ему каждый раз объяснял, что мы просто разобьем аппарат, если будем действовать, как он просит.

Съемки на глубине велись специально разработанной кинокамерой на пленку высокого разрешения. Запас пленки был всего на 20 минут на каждый спуск.

— У нас на «Академике Келдыше» был макет носовой части «Титаника» и маленькие модели «Миров» с фонариками, чтобы понимать сектор съемки, — продолжает Сагалевич. — С их помощью мы планировали съемку перед погружениями. Но творческая натура Кэмерона брала верх над планами, и, оказавшись на глубине, он менял их. Приходилось делать и несколько дублей. А однажды было сложное погружение — я удерживал аппарат полчаса на сильном течении, и оказалось... зря! Кэмерон не снимал в тот раз, а просто репетировал. Ну, пришлось, конечно, повторить спуск...

Всего за время съемок наши ученые с голливудскими киношниками совершили 12 двойных (то есть были задействованы оба «Мира» одновременно) и 30 одиночных погружений к «Титанику». Общее время экспедиций ради съемок составило почти 9 месяцев. Кадры затонувшего лайнера, добытые с помощью российской техники, неповторимы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Файзуллин, президент конфедерации подводной деятельности России:

— При желании и должном финансировании повторить экспедицию к «Титанику» мы вполне можем, причем полностью на той базе, что сохранилась у нас в стране. И глубоководные аппараты, и суда обеспечения, и специалисты по подводной археологии у нас все еще есть. И их работа стоит дешевле, чем у заграничных компаний.

ФАКТ

Из трех однотипных лайнеров-гигантов, построенных компанией «Уайт Стар лайн» — «Титаник», «Британик» и «Олимпик», — только последний прослужил долго и был списан по старости в 1935 году.

ЦИФРА

111 лет назад, 15 апреля, при столкновении с айсбергом затонул «Титаник».