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Приметы и советы

Семейные постановки вдохновили Станиславского на дело всей жизни

Александра Ерошенко
Общество
Семейные постановки вдохновили Станиславского на дело всей жизни
Директор Музея МХАТ Софья Грачева показывает венецианское зеркало, которое вошло в экспозицию «Станиславский. Начало» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

17 января в здании МХТ имени Чехова в Камергерском переулке открылась выставка «Станиславский. Начало». Она посвящена 160-летию знаменитого русского режиссера.

Пространство выставки разделено на две части — Алексеевский кружок и Московское общество искусства и литературы, то есть детство и молодость Константина Станиславского.

— Нам важно было показать, как именно произошло формирование его личности, как он пришел к идее создания Художественного театра, — отметила директор Музея МХАТ Софья Грачева. — Все же он стал создателем уникальной системы работы актера над собой. С ней соглашаются или спорят, но значимость системы Станиславского никем не ставится под сомнение.

Режиссер родился в одной из богатейших семей Москвы. Его отец, Сергей Алексеев, был владельцем золотоканительной фабрики. Семья была старообрядческая, но при всей строгости воспитания родители поддерживали увлечения и забавы своих чад.

— Его мать и отец были удивительны с точки зрения чадолюбия. Они часто выезжали в оперу и цирк. А когда дети увлеклись театром, то в каждом доме, где они жили, стали устраивать специальные помещения со сценой, занавесом и гримерными комнатами, — рассказала Грачева.

О счастливом детстве в окружении девятерых братьев и сестер посетителям расскажут раскрашенные фотографии, сделанные в 70-х годах XIX века: трогательные детские портреты, где ребята стоят в специально пошитых театральных костюмчиках.

Такую домашнюю сцену исследователи Станиславского условно называют «Алексеевским кружком». Театральный флигель был выстроен в подмосковном имении — Любимовке. В напоминание об этом на выставке представили план владений с комментариями, которые сочинили члены семьи Константина Станиславского. А в витрине рядом представлены стулья, которые украшали интерьеры усадьбы. На один из них небрежно наброшен плащ — в нем будущий режиссер играл атамана в домашнем спектакле «Камарго».

— Станиславский работал на золотоканительной фабрике своего отца, а потом вложил деньги в создание Московского общества искусства и литературы, — рассказывает Софья Грачева. — Это стало его первым полученным профессиональным опытом. В объединении участвовали как художники, так и музыканты.

На выставке в МХТ им. Чехова можно увидеть нарядные костюмы к двум спектаклям, которые ставили представители общества — «Много шума из ничего» и «Отелло».

На рубеже XIX–XX веков в театрах еще не было понятия бутафория, поэтому костюмы поражают правдивой роскошью. Например, платье Дездемоны украшено золотым шитьем, как и роба Отелло, а плащ мавра пошит из настоящего бархата. Подлинные и все кубки и кувшины, использовавшиеся в спектаклях в качестве реквизита, — их Константин Станиславский привез из Венеции. Как и зеркало, украшенное вышивкой из мельчайшего бисера.

Вещи, несмотря на возраст, в превосходной сохранности. Одним из увлечений режиссера было собирательство, поэтому все предметы он перевозил в сундуках с собой, когда переезжал.

И все же, говоря о Станиславском, невозможно не вспомнить о Художественном театре и знаменитом на весь мир спектакле «Чайка». Афиша премьеры по одноименной пьесе Чехова тоже нашла свое почетное место в экспозиции. А по всему выставочному пространству развешены силуэты чаек как символ вклада Константина Станиславского в развитие мирового театра.

СПРАВКА

В 1898 году состоялась встреча Станиславского и Владимира НемировичаДанченко в ресторане «Славянский базар». Режиссеры проговорили 18 часов. Они обсуждали создание Художественного театра. В основу идей Станиславского тогда лег его театральный опыт детства и молодости. Спустя год они показали первый спектакль.

МХТ имени Чехова Культура Режиссеры Выставки
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