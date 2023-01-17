Российские бойцы сохраняют контроль над территориями

Военнослужащий Центрального военного округа на месте работы расчетов 152-мм самоходных орудий «Гиацинт Б». Такие расчеты уничтожают опорные пункты, фортификационные сооружения, технику и живую силу противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы / Фото: Пресс служба Минобороны РФ / ТАСС

Продолжается дозачистка города Соледар в ДНР от оставшихся очагов сопротивления украинских националистов. Об этом 17 января заявил врио главы республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил важность соледарского направления для развития наступления российских сил. При этом он сообщил, что «подразделения продвигаются не так быстро». Это связано с необходимостью закрепиться на занятых позициях, а также с отражением локальных контратак со стороны ВСУ, отметил врио главы ДНР. По его словам, под контролем российских сил теперь находится и железнодорожная станция Соль в районе города Соледар.

— Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара. Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском, — сказал Денис Пушилин. — С этой задачей ЧВК «Вагнер», можно сказать, справилась, потому что станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп.

Также Пушилин заявил об успехах российских военных в освобождении Марьинки.

— Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт, — сказал он.

Врио главы ДНР вручил жителям Мариуполя 15 комплектов ключей от новых квартир.

— Сейчас, находясь здесь, с уверенностью могу сказать, что для нас для всех это праздник. Долгое время во многих городах ДНР мы видели и продолжаем видеть от Украины только снаряды и разрушения, а от России мы видим новое жилье, новые микрорайоны, мы действительно с глубоким уважением и с большой надеждой смотрим на нашу большую Родину, — заключил Пушилин.

Тем временем Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня, выпущено 20 ракет. Об этом сообщили во вторник в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным СЦКК, с начала суток ВСУ девять раз обстреляли из РСЗО и артиллерии натовского калибра 155 миллиметров территорию ДНР, в том числе город Донецк. Он подвергался обстрелу четыре раза.

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении иностранных самоходных артиллерийских установок, которыми располагают украинские боевики.

— В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Краб» польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США, — заявил Игорь Конашенков.

Также силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток был поражен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, отметили в Министерстве обороны России.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что противник сменил наступательную тактику на оборонительную.

— Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было с весны прошлого года, — заявил Владимир Рогов.

По его словам, Украина возводит далеко не одну линию обороны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ:

— Удивлена распространившимся публикациям о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской — 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, подобные вопросы находятся в компетенции Минобороны РФ. Такой неравноценный обмен просто невозможно считать справедливым.