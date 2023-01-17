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Ученики медиаклассов снимают сюжеты про школьную жизнь

Марьяна Шевцова
Общество
Ученики медиаклассов снимают сюжеты про школьную жизнь
Ученики медиакласса школы № 1539 Арина Андреева (в центре), Артем Толмачев и Александра Семенова (справа) берут интервью у ученика инженерного класса Кристиана Онуфрея, который на ИТ-полигоне собирает и программирует робота / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

18 января в России отмечается день рождения детского телевидения. В Москве будущих журналистов готовят в предпрофессиональных медиаклассах. «Вечерняя Москва» узнала, какие репортажи снимают школьники.

Сегодня в 155 столичных школах открыты медиаклассы, в которых обучаются более 6,4 тысячи детей. Будущих работников медиа воспитывают и в школе № 1539. У ребят есть свой медиацентр, скоро откроется студия звукозаписи.

— Недавно я снимала репортаж, посвященный одному из наших уроков «Разговоры о важном». В этот раз была в роли оператора, работала с камерой, — поделилась ученица 11-го медиакласса Александра Семенова.

По ее словам, благодаря различным проектам, которые реализуются в их медиаклассе, она смогла уже попробовать себя в разных ролях.

— Была «в кадре» в качестве корреспондента — брала интервью. Еще я фотографирую для школьной газеты, пробовала писать статьи, — рассказала Александра.

В будущем девушка хочет стать журналистом, мечтает работать репортером на ТВ.

— Когда пришла учиться в медиакласс, задумывалась о журналистике, но только во время обучения по-настоящему загорелась этим делом, — подчеркнула Александра.

Обращаться с камерой учеников медиакласса учит их куратор. Кроме того, по словам школьницы Ярославы Кудряшовой, в прошлом году были выездные лекции в Российском государственном университете имени Косыгина и в телецентре «Останкино».

— Там мы смотрели, как работают телеканалы, у нас были мастер-классы по актерскому мастерству, технике речи, видеомонтажу, — отметила Ярослава.

Она уверена, что навыки, которые она получает в предпрофессиональном медиаклассе, пригодятся ей не только в профессии, но и в повседневной жизни, поскольку многие из них универсальны. Такого же мнения придерживается и ее одноклассница Арина Андреева.

— Нас учат правильно говорить на камеру, не стесняться, ставят голос, речь. Уверена, что эти навыки будут высоко оценены работодателем, независимо от того, в какой сфере я буду трудиться, — сказала она.

По мнению Арины, в медиаклассе достаточно сильная многоплановая подготовка, много дополнительных интересных занятий, поэтому она и выбрала этот профиль. Так, например, девушка учит помимо английского второй иностранный язык — испанский.

— У нас очень серьезная подготовка, хороший преподаватель. А еще я учу китайский язык самостоятельно вне школы, — добавила она.

В качестве журналиста девушка тоже себя попробовала. Арина пишет статьи в школьную газету, а еще была ведущей новостного выпуска и даже работала в прямом эфире. Отметим, что будущих журналистов обучает и наша газета. В редакции «Вечерней Москвы» открыта школа юного корреспондента «Новый фейерверк». Ребята, прошедшие серьезный конкурсный отбор, получают здесь уникальную возможность лично встретиться и пообщаться с ведущими журналистами центральных газет, радио и телевидения, перенять их богатый опыт, получить советы от известных мастеров журналистики.

Курирует школу-студию юных корреспондентов главный редактор «Вечерки» Александр Куприянов. Обучение в нашей школе бесплатное. Занятия для школьников проводятся регулярно по вечерам раз в неделю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Кирьянова, начальник Управления по медийному сопровождению и связям с общественностью городского методического центра:

— Это направление обучения позволяет приобрести навыки медиаграмотности, которые необходимы каждому современному человеку. Также учащиеся смогут сделать осмысленный выбор профессии и, возможно, связать свою будущую профессию с рекламой и связями с общественностью, медиакоммуникациями в социальных сетях, теле-, радио-, фото- и медиажурналистикой.

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