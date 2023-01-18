Московские психологи рассказали о важности сна

Фото: Pexels

Отосплюсь на выходных, в отпуске, на пенсии. Да и вообще, сон для слабаков. Такие слова хоть раз в жизни говорил себе каждый из нас, а утром жалел, что вовремя не лег спать. Как некачественный сон сказывается на нашем физическом и психоэмоциональном состоянии, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Светлана Феоктистова.

О том, что для здоровья необходимо спать от шести до восьми часов, при этом ложиться до полуночи, давно известно. Многие эти условия ответственно выполняют, но утром всё равно не чувствуют бодрости. Почему так происходит? Давайте разбираться.

— Важна не только длительность сна, но и его регулярность. Нельзя выспаться в выходные на неделю вперед. Если придерживаться такой практики, то организм в целом и психика в частности начнут давать сбой, — отметила психолог.

Последствия некачественного сна

Хороший сон ночью так же необходим, как правильное питание и физические нагрузки. Если пренебрегать отдыхом, то негативные проявления не заставят себя долго ждать. Заметить сбой можно по нескольким признакам.

Снижение удовлетворенности жизнью

Одним из первых признаков являются снижение самооценки, изменение отношения к проблемам, когда мелкие неприятности переходят в категорию непосильных. Мы начинаем думать, что не справимся с задачами, не сможем достичь целей. Становится страшно начинать и продолжать делать то, что раньше было по силам.

Эмоциональная нестабильность

Все каналы восприятия обостряются, мы становимся более раздражительными, восприимчивыми, плаксивыми и апатичными. Могут возникнуть проблемы в семейной жизни, чаще случаются конфликты с близкими и коллегами.

Проблемы с памятью

Организму нужен отдых, иначе с каждым днем обрабатывать информацию и выдавать результат будет сложнее. Проблемы начинаются с малого: с утюга, который забыли выключить перед уходом, или вылетевшей из головы важной встречи, которую нельзя было пропускать.

Восприимчивость к боли

Болевой порог у всех разный, но все же в периоды недосыпа и голова как будто болит сильнее, да и в целом организм как бы просит о помощи. Важно не игнорировать эти проявления и вовремя прийти себе на выручку.

Хронический стресс

Мы зачастую стараемся все делать как можно быстрее, мало отдыхаем, нагружаем себя новыми делами, при этом испытывая чувство вины за желание прилечь и вздремнуть лишний час. Такой образ жизни приносит мало радости и лишь способствует накоплению стресса.

Как себе помочь?

Одна из главных задач сна — дать возможность организму отдохнуть и восстановить баланс. В этом нуждается, в том числе, наша центральная нервная система. Хорошо высыпаться помогут несколько простых правил.

Проветрите комнату перед сном

Это позволит восстановить правильный уровень влажности, насытить воздух кислородом. К тому же в прохладном помещении восстанавливаться после трудового дня намного приятней и полезнее.

Создайте комфортное место для отдыха

Сон занимает значительную часть жизни, поэтому важно, чтобы спальное место было удобным, матрас и подушка соответствовали предпочтениям и потребностям. Купите постельное белье, которое будет радовать. В комфортной обстановке вы точно быстро заснете, а утром не будете чувствовать себя разбитыми.

Отрегулируйте источники света

Оптимальный вариант —спать без каких-либо светильников и торшеров, так организм сможет полностью расслабиться. Но если необходимо ночью встать и, например, выпить воды, используйте ночник, расположенный на расстоянии вытянутой руки.

Соблюдайте приятные ритуалы

Чтобы успокоить нервную систему, лучше исключить физическую активность за два часа до сна, убрать гаджеты – отложить телефон, выключить компьютер. Никакого информационного шума: любимые социальные сети и чтение новостей подождут до утра. Хорошая идея принять ванну, хотя необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности организма: кого-то теплая вода успокаивает, других, наоборот, бодрит.

Практикуйте мышечную релаксацию

Желательно практиковать ее каждый день, техника займет не более пятнадцати минут. Упражнение лучше выполнять в положении лежа.

— Сначала сделайте три медленных глубоких вдоха и выдоха. На выдохе представляйте, как напряжение из всего тела уходит. После сожмите на десять секунд кулаки, затем расслабьте их. Не спешите, главное, секунд на двадцать направить свое внимание на то, как расслабляются мышцы. Проводите технику с разными группами мышц, их последовательность выбирайте самостоятельно, — рекомендовала психолог.

СПРАВКА

Бесплатную психологическую помощь можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.