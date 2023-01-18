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Участники проекта «Московское долголетие» осваивают дизайнерское искусство

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Участники проекта «Московское долголетие» осваивают дизайнерское искусство
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Интересное хобби — это не только увлекательное времяпрепровождение, но и возможность получить практические навыки в выбранной сфере. Творческие занятия добавляют в жизнь яркие краски, улучшают психологическое самочувствие. В проекте «Московское долголетие» открыто множество направлений, в том числе связанных с дизайном.

Дизайн в привычном понимании связан с разработкой красивых и эстетических предметов. Причем это не только одежда, но и аксессуары. На занятиях проекта «Московское долголетие» горожане старшего поколения учатся создавать уникальные изделия из материалов, которые у каждого могут найтись дома — ткань, бусины, бисер, обрезки кожи и многое другое.

— Чаще всего аксессуары делают на основе из фоамирана, так называемой пластиковой замши или кожи, но ничто не может остановить творческий порыв сделать их из тюля или трикотажа. В качестве декора в основном используется бисер, но все зависит от физических возможностей участника. Например, если у человека плохое зрение, то мы вместе подбираем материал, с которым ему будет комфортней работать. У нас нет никаких ограничений, научиться делать украшения можно из подручных вещей. Тем самым даже создавая броши или колье по одним лекалам, в одной группе получаются совершенно индивидуальные изделия, — рассказывает преподаватель направления «Изготовление аксессуаров и декоративных украшений» Оксана Козяр.

Преподаватели и участники проекта отмечают, что помимо эстетики, занятия рукоделием приносят пользу для организма. Работа с мелкими деталями помогает развивать моторику рук, задействует когнитивные функции мозга, а также помогает расслабиться и отвлечься от мыслей и проблем.

На занятиях участники могут научиться создавать аксессуары для дома, которые помогут внести в домашний интерьер новизну или стать отличным подарком для близких.

— Подставки, вазы, картины и полки — лишь малая часть того, что можно использовать для украшения жилья. На курсе «Дизайн интерьера» мы делаем аксессуары для дома и души. Ничто так не дарит уют и тепло, как вещи, созданные своими руками. Кто-то из участников проекта приходит с целью украсить квартиру, сделать сувениры или подарки друзьям и знакомым. Но самое важное то, что здесь они получают вдохновение, учатся новому, продолжают развиваться и открывать способы реализации, — делится преподаватель проекта по направлению «Дизайн интерьера» Анастасия Шуба.

Искусство дисциплинирует и помогает развить художественное видение относительно всего, что нас окружает. На занятиях карвингом участники создают кулинарные композиции из овощей и фруктов. Навыки, приобретенные на курсе, могут быть использованы в ресторанном деле, а не только при встрече гостей.

— На занятиях мы осваиваем различные техники и методы резки овощей и фруктов. Используем самые простые продукты — тыкву, кабачок, огурец, редис, яблоко, грушу. Участники учатся делать цветы, сказочных персонажей, фигуры зверей и просто необычные нарезки. В дальнейшем все это применяется для оформления праздничных, тематических столов и для разнообразия классических блюд. Кроме того, во время приготовления пропорционального изделия, в работу активно включается мозг. Поэтому время, проведённое на кухне, может принести еще и пользу здоровью, — говорит Гульнара Ахметшина, преподаватель курса «Карвинг».

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очный или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центре госуслуг «Мои документы», в также заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age в разделе «Как стать участником».

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