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Приметы и советы

Убийцы бактерий: как правильно пить антибиотики и чем опасен их бесконтрольный прием

Иссалина Аюпова

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Общество
Убийцы бактерий: как правильно пить антибиотики и чем опасен их бесконтрольный прием
Фото: shutterstock

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Несколько простых правил

По словам врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, существует ряд простых и важных правил, которых следует придерживаться в случае с антибиотиками.

  • Принимать редко

— Эти препараты антибактериальные и работают против бактерий, а большинство симптомов, с которыми мы сталкиваемся во время болезни, не связаны с ними. Они чаще связаны с вирусами, поэтому принимать антибиотики неуместно, — пояснила Ярцева.

  • Не назначать самостоятельно

Очень часто, как рассказала специалист, люди сами назначают себе антибиотики, хотя можно обойтись без них. По словам Ярцевой, главное заблуждение заключается в том, что люди пытаются избавиться посредством антибиотиков от симптомов болезни.

— Например, на седьмой день простуды они могут не ощутить улучшения самочувствия, и сами начинают принимать антибиотики, что часто является ошибкой, — подчеркнула врач.

  • Уточнять диагноз у специалиста

По мнению терапевта, прием антибиотиков даже по назначению врача не всегда уместен.

— Когда специалист назначает вам антибиотики, поинтересуйтесь, что именно он предлагает лечить ими. Антибиотики не лечат симптомы заболевания, для этого существует симптоматическая терапия, — уточнила Ярцева.

Она отметила, что симптоматическая терапия — залог здоровья. Чем раньше человек начнет работать над симптомами заболевания, тем легче он перенесет его и без лечения антибиотиками.

Опасность бесконтрольного приема

Бесконтрольный прием антибиотиков, как рассказала иммунолог, опасен сразу по нескольким причинам.

  • Затягивают болезнь

— Организм сам пытается найти силы для восстановления, а прием антибиотиков разрушает его естественную микрофлору не только в кишечнике, но и на слизистой верхних дыхательных путей. Из-за того что антибиотики всегда имеют широкий спектр воздействия, они могут повредить и здоровую микрофлору, — предупредила врач.

  • Нарушают работу организма

При бесконтрольном приеме антибиотиков, естественная микрофлора восстанавливается очень долго — от 4 до 6 месяцев, сообщила медик.

  • Вызывают привыкание

Ярцева подчеркнула: если человек применяет антибиотики не по назначению, а для лечения симптомов простуды, при возникновении реального заболевания лекарства уже не будут помогать.

Резкий отказ от антибиотиков

По словам специалиста, резкий отказ от лечения антибиотиками может вызвать рецидив бактерии и ухудшить состояние еще больше.

— Плохая бактерия, которую они не успели убить, уже научилась обходить антибиотик, поэтому ей не составит труда размножиться в организме и перестать воспринимать работу лекарства, которым вы решите долечиться потом, — объяснила врач.

Отказ от антибиотиков при лечении серьезных заболеваний, как рассказала Ярцева, может еще больше ухудшить состояние. После чего придется принимать более серьезные антибиотики.

— Когда у человека есть реальная проблема — ангина, воспаление легких или гнойный синусит, — она не решится за несколько дней приема таблеток. Улучшение может быть, но проблема не решится, — добавила иммунолог.

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