Жить в Балашихе становится безопаснее

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В Балашихе начали устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения. Уже весной к городской системе подключат почти тысячу домов выше пяти этажей в различных микрорайонах Балашихи.

К марту на подъездах планируется установить 3100 видеокамер. Они будут круглосуточно записывать и передавать изображение в Центр хранения и обработки данных Московской области. Видеозаписи хранятся в архиве в течение 30 суток и в случае чрезвычайного происшествия позволят правоохранительным органам оперативно идентифицировать правонарушителей.

Камеры видеонаблюдения уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни: с их помощью сегодня фиксируется большинство нарушений правил дорожного движения и раскрывается минимум каждое десятое преступление. Они действуют и на опережение. Не каждый воришка украдет велосипед или коляску, если увидит камеру. Еще в 2004 году профессора из Университета Массачусетс Лоуэлл и Кембриджского университета вычислили, что установка камер снижает число преступлений на 21 процент.

— Безопасность жителей региона является одним из важнейших направлений деятельности администрации города. По разным данным, благодаря системам видеонаблюдения удается снизить уровень преступности на 30 процентов. Мы продолжаем оснащение нашего городского округа камерами видеонаблюдения для дальнейшего сокращения количества противоправных случаев, — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

По данным Strategy Analytics, еще в 2020 году объем мирового рынка видеосистем, которые используются для охраны домов, достиг 42,5 миллиона, а к 2025 году число умных камер видеонаблюдения в мире достигнет 350 миллионов штук, прогнозирует ABI Research.

— Видеонаблюдение — эффективный способ обеспечить безопасность в различных ситуациях, особенно на дорогах, в городских парках, дворах, торговых центрах, местах массового скопления людей. У нас большой опыт в проектах по созданию систем видеонаблюдения в Москве, столичной области и других регионах России, и мы рады участвовать в обеспечении безопасности теперь и в самом крупном подмосковном городе, — отметил Владислав Медведев, технический директор московского региона МТС, которая займется установкой камер.

Для нее — это пятый проект по установке системы подъездного видеонаблюдения в столичном регионе. Первая появилась в Москве 10 лет назад, позже камеры были установлены в подмосковных городах Электросталь, Реутов и Жуковский.