Как выбрать качественную вареную колбасу

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

«Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать качественную вареную колбасу, и что будет с ценами на нее в этом году.

По словам эксперта одной из исследовательских пищевых лабораторий столицы Андрея Белобродько, цена колбасы не является гарантом высокого качества.

— Скрыть от потребителя наличие тех или иных ингредиентов достаточно легко. Например, очень многие компании любят увеличивать концентрацию белка на этикетке в несколько раз, хотя на самом деле его там практически нет, — отметил он.

Чтобы выбрать качественную вареную колбасу, в первую очередь стоит обращать внимание на ее цвет — он не должен быть ярко-розовым или, наоборот, серым. Также важен запах — натуральный продукт не должен сильно пахнуть.

— Можно продегустировать вареную колбасу еще одним способом — легонько согнуть ее кусочек. Если он гибкий, то продукт натуральный. А если колбаса крошится, то в нее добавили много крахмала. Это свидетельствует о низком качестве, — добавил Андрей Белобродько.

При покупке стоит также обращать внимание на состав — в нем не должно быть вкусовых добавок E120 и E252, маргарина, трансжиров. Важно, чтобы на первом месте стояло мясо, а не МОМ-субстанция. Если это не так, то производитель, скорее всего, сильно сэкономил на производстве и добавил в колбасу самые плохие части животного — кости, жилы.

— Сейчас все государственные органы внимательно следят за качеством продукции, поэтому способов сэкономить на сырье все меньше. Судя по всему, колбаса в этом году может подорожать на 5–10 процентов. Килограмм будет стоить 650 рублей, — добавил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Рынок колбасных изделий в последнее время незначительно снизился. Однако появилось большое количество фермерских хозяйств, которые сами производят ее. Я рекомендую покупать именно у них — цена ниже в 1,5 раза, а в составе однозначно не будет искусственных добавок.

ЦИФРА

6 процентов составил рост числа продаж вареной колбасы в России в 2022 году.