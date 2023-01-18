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Быть хозяйкой нелегко

Геннадий Окороков
Общество
Быть хозяйкой нелегко
1963 год. Преподаватель школы № 155 Валентина Пранесенник во время урока кулинарии с ученицами 8-го класса / Фото: РИА Новости

Жители столицы всегда отличались своим стремлением к чему-то новому. Поэтому рубрика «Справочное бюро» часто получала письма, где главным в вопросах было: «Где можно научиться…» «Вечерняя Москва» просмотрела архивные номера за середину января 1966 года, и вот что интересовало москвичей тогда.

Буду готовить, как шеф

Читательница М. Жарова очень хотела научиться готовить, но не знала, есть ли в столице соответствующие курсы. Потому москвичка обратилась в рубрику «Справочное бюро», а в номере от 18 января был опубликован ответ. Оказалось, что курсы кулинарии и домоводства были открыты в школе домашних хозяек при магазине «Кулинария и полу- фабрикаты». В ту пору он находился по адресу: улица Чернышевского, 13. Там раз в неделю занятия проводили повара ресторана «Ленинград». В те годы это заведение было самым популярным в Москве. Улица Чернышевского — это сегодняшняя Покровка. Дома № 13, увы, больше нет. По адресу: Покровка, 13, стр. 1, находится храм Живоначальной Троицы.

Хочу учиться

А вот читательница А. Чистова спрашивала, есть ли в Замоскворецком районе школа рабочей молодежи. Такие учреждения позволяли получить образование в заочной или очно-заочной форме уже взрослым людям, на школьные годы которых пришлись годы войны. Они уже работали, но формально не окончили школу. Школа такая действительно была. Она находилась по адресу: Стремянный переулок, 33/35. Сегодня это школа № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко. В ней учатся не взрослые заочники, а обычные ребята. Школа имеет долгую и славную историю. Например, в ее стенах гранит науки грыз режиссер Андрей Тарковский.

КСТАТИ

Школа № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко — бывшая средняя школа № 554 Москворецкого района, где, помимо кинорежиссера Андрея Тарковского, учились протоиерей Александр Мень и поэт Андрей Вознесенский (окончил с серебряной медалью).

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