Клонированные коровы угостят гипоаллергенным молоком

Заведующая лабораторией экспериментальной эмбриологии центра имени Л. К. Эрнста Галина Сангина гладит свою любимицу — клонированную корову по кличке Цветочек, которая дала здоровое потомство — телку Декабристку / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Отечественные ученые в Подмосковье впервые получили потомство от клонированной коровы по кличке Цветочек. Телочка по кличке Декабристка появилась на свет 30 декабря 2022 года. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как это достижение повлияет на развитие науки.

Телочку, которую родила клонированная корова, назвали Декабристкой — по месяцу рождения. Ей всего три недели, но она уже проявляет активность и любознательность. Ее совсем не смущают люди, которые заходят в вольер, — она внимательно наблюдает за всеми, но как только замечает что-то подозрительное, пугливо отскакивает назад. От Цветочка она унаследовала бело-рыжую окраску. Но в шерсти Декабристки, в отличие от родительницы, преобладает белый цвет. Клонированная корова по кличке Цветочек родилась в апреле 2020 года. Для создания зародыша клона ученые использовали фибробласты — клетки соединительной ткани другого зародыша. Полученный генетический материал вставили в яйцеклетку коровы, которая выносила эмбрион и родила клонированную телочку.

— У Цветочка половое созревание началось в срок. Оказалось, что она способна к зачатию. Беременность протекала нормально. Родила корова самостоятельно, ночью. Мне сообщили об этом в пять утра, я сразу приехала и убедилась, что и с ней, и с телочкой все в порядке, — говорит заведующая лабораторией экспериментальной эмбриологии Галина Сангина.

Вес телочки при рождении был в норме — 40 килограммов. У Цветочка тоже нет проблем со здоровьем, она хорошо себя чувствует и дает по 17 литров молока в день. Сейчас Цветочек и Декабристка живут вместе в теплых вольерах в поселке Дубровицы в Подольском городском округе, недалеко от Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста.

Как рассказала Сангина, клонированная корова и телочка очень похожи внешне друг на друга. Однако характер у этих животных отличается. Цветочек — ласковая и спокойная. Декабристка — активная и подвижная. Когда телочка повзрослеет, ее переселят в открытый уличный загон, где живут другие коровы.

— Получение от клонированной коровы здорового потомства означает, что такие животные способны размножаться как и те, кто зачат естественным путем, — отмечает директор ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста Наталия Зиновьева.

Но чтобы убедиться в этом наверняка, ученые планируют наблюдать за Декабристкой и дальше. Зиновьева подчеркнула, что клонирование — это этап геномного редактирования. С помощью этой методики ученые уже могут менять ДНК растений и животных для того, чтобы особи соответствовали заданным характеристикам.

В случае с коровами такая методика помогает безопасно удалить те компоненты из молока телок, которые вызывают аллергию у человека. В остальном же ДНК клонированного животного ничем не отличается от обычного, зачатого естественным путем.

— Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки — большое достижение подмосковных ученых, — отметил курирующий Министерство сельского хозяйства РФ, заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. — Животные чувствуют себя хорошо и находятся под контролем ветеринарных специалистов.

Кроме научных экспериментов, в исследовательском центре занимаются выведением новых пород парнокопытных.

СПРАВКА

Первым в мире клонированным животным стала овечка Долли, появившаяся на свет в 1997 году. Она родилась в Шотландии и прожила шесть лет, что уже было поразительным научным достижением. В 2004 году клонирование впервые использовали не в научных, а в частных интересах. Одна любительница кошек заказала в лаборатории клон своего умершего питомца. Услуга ей обошлась в 50 000 долларов. По словам хозяйки, даже характер у клона оказался таким же, как у умершего любимца.

В 2018 году в Китае по методу, с помощью которого появилась Долли, получилось впервые клонировать длиннохвостых макак. Ученым из Техаса в 2020 году удалось клонировать лошадь Пржевальского — это последний вид диких лошадей, и поэтому специалисты активно борются за его генетическую представленность. В России первым клонированным животным в 2020 году стала корова Цветочек.