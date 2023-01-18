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Приметы и советы

Инфраструктуру Соледара восстановят

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Инфраструктуру Соледара восстановят
Фото: Минобороны РФ

18 января Вооруженные силы России и добровольцы штурмовых отрядов освободили от украинских националистов населенный пункт Соль в Донецкой народной республике.

Этот поселок городского типа находится на окраине Соледара, и именно туда отступили из города украинские боевики. Однако при мощной огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа подразделения ЧВК «Вагнер» полностью освободили Соль от противника. При этом в ходе боев уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, боевые машины пехоты, а также три броневика украинских сил.

А эвакуированные жители Соледара сейчас нуждаются в личных вещах, заявил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

— Все основное у них есть. Мы стараемся полностью обеспечивать горячим питанием, предметами первой необходимости. Но людей много, и есть потребность во фруктах, различных быстрых перекусах. Нужны и личные вещи: белье, тапки и прочее, — подчеркнул он.

По данным Александра Шатова, в пунктах временного размещения Шахтерска сейчас проживают 209 человек, с ними работают соцслужбы и медработники.

Тем временем на освобожденных ранее территориях продолжают восстанавливать гражданскую инфраструктуру. Например, в Приморском районе Мариуполя 15 семей, лишившихся жилья во время боев, получили квартиры в девятиэтажной новостройке. Здание построили за полгода.

— Долгое время мы видели в некоторых городах и районах ДНР и продолжаем видеть от Украины только снаряды и разрушения. А от России мы видим новое жилье, новые микрорайоны, — сказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на церемонии вручения ключей от новых квартир.

Он рассказал, что работы по восстановлению нормальной жизни скоро начнут и в освобожденном Соледаре.

— Как только закончится дозачистка и военные дадут определенный сигнал, следующим этапом заходят подразделения Министерства внутренних дел — они выполняют свои задачи, после этого уже начинает работу Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, — пояснил Денис Пушилин. — В него включены ряд министерств, ведомств, выполняющих каждый по своему направлению задачи. Это касается и соцподдержки, и подготовки восстановительных работ.

По словам врио главы ДНР, в Соледаре будет использован опыт работ, который успешно показал себя в Мариуполе и Волновахе.

А для того, чтобы полностью восстановить водоснабжение на территории республики, нужно сначала освободить Славянск и часть Харьковской области, добавил Пушилин.

Масштабные восстановительные работы ведутся и на территории ЛНР. Так, по сообщениям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, специалисты уже восстановили в республике 156 трубопроводов систем домового отопления для 256 котельных. Кроме того, было отремонтировано более 55 стационарных котельных и почти 120 километров сетей водоснабжения. Новые инженерные коммуникации помогут снизить аварийность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Келин, посол России в Великобритании:

— Британцы объявили о том, что они будут поставлять танки Украине первыми. С военной точки зрения я не могу это квалифицировать, но с политической точки зрения это, без сомнения, эскалация. Танк — наступательное оружие, а до сих пор все говорили, что Украине надо давать такое вооружение, чтобы она сама себя защищала. Но надо понимать, что эти танки появятся на Украине не сегодня и не завтра, а на это, судя по всему, уйдут месяцы.

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