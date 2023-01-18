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Добровольцы помогают бойцам восстановиться и получить профессию

Иван Кудря

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Добровольцы помогают бойцам восстановиться и получить профессию
Сержант Алексей Федоров (на переднем плане), вернувшийся из зоны СВО, учится ходить с протезом, полученным от столичного отделения Союза добровольцев Донбасса / Фото: Михаил Силиванов / Московское отделение Союза добровольцев Донбасса

Бойцы, участвовавшие в спецоперации, получили новую партию протезов от столичного отделения Союза добровольцев Донбасса. В 2023 году это первая партия. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у добровольцев, как еще они поддерживают героев, защищающих Донбасс.

Сержант Алексей Федоров (фамилия изменена по просьбе героя. — «ВМ»), чуть пошатываясь, поднимается с больничной койки. На его ноге — новенький протез. Первые шаги бойца неуверенные, медленные и осторожные. Все же два месяца он мог ходить только с костылем. А к протезу еще нужно привыкнуть.

Спустя некоторое время сержант адаптируется: ходить от койки до стены получается все более уверенно. Но до полного восстановления еще далеко.

— Я пострадал еще в мае, тогда и комиссовали (освободили от службы по состоянию здоровья. — «ВМ»). В больнице, куда я попал, сказали, что нужно ампутировать ногу, — вспоминает сержант Федоров. — Тяжело сначала было осознать это, но потом пришло понимание, что если не последовать рекомендации врачей, то будет только хуже.

Сержант связался с ребятами из столичного отделения Союза добровольцев Донбасса — там у него были знакомые, и рассказал про свою ситуацию.

— Мне сказали, что могут помочь. В итоге все быстро сделали и доставили протез. Свою ногу, конечно, он полностью не заменит, но ходить стало легче, — говорит сержант.

Через пару месяцев Андрей планирует вернуться на фронт.

— Много моих сослуживцев и подчиненных осталось на передовой. В любом случае постараюсь хоть как-то помочь. Если на передовую не пустят, то в штабе буду. В такое тяжелое время не могу бросить свою Родину, — уверенно говорит боец.

А рядовому Максиму Полоскову (фамилия изменена по просьбе героя. — «ВМ») общественники помогают с восстановлением зрения.

— В одном из боев осколок от взрыва задел глаз. Меня быстро госпитализировали, и зрение удалось спасти. Но сказали, что нужны долгое восстановление и операция. Ребята из союза помогли договориться о квоте, — говорит рядовой.

Союз добровольцев Донбасса помогает солдатам не только с медицинскими вопросами. Волонтеры содействуют в трудоустройстве бойцов, возвращают тела погибших на Родину и доставляют гумпомощь населению Донбасса.

— Одна из задач нашего проекта — дать возможность ребятам найти себя на гражданке или помочь вернуться на фронт, — рассказывает один из волонтеров организации Иван Петухов.

По его словам, чаще всего бойцы просят волонтеров помочь в трудоустройстве после полученных травм.

За 2022 год столичное отделение помогло реабилитироваться сотне бойцов и собрало сто тонн гуманитарной помощи жителям новых территорий. В этом году их цель — отправить на Донбасс в два раза больше груза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Пинчук, исполнительный директор союза добровольцев Донбасс:

— В первую очередь хочется отметить, что наша организация — это то место, в которое может обратиться каждый боец с любыми своими проблемами. И мы сделаем все, чтобы найти пути для их быстрого решения. Поддержка тех ребят, которые гробят свое здоровье и жизни в борьбе против украинских националистов и наемников, должна быть повсеместной. У нас, кроме волонтеров, которые когда-то были бойцами, есть и обычные ребята, которые хотят внести вклад в нашу общую Победу. Надеюсь, что в этом году наша помощь станет еще более масштабной.

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